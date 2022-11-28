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新爆料：三星 Galaxy S23 / Ultra Unpacked 发布会将于明年 2 月初举行

2022/11/28 21:17:20 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 11 月 28 日消息，三星预计将在 2023 年春季的 Unpacked 活动上发布 Galaxy S23 系列新品手机。据报道，三星将在旧金山为 Galaxy S23 的发布举办全面的重大 Unpacked 线下活动。

韩国媒体援引对三星电子高管知情的人士的话说，三星 Galaxy S23 Unpacked 活动将于 2023 年 2 月初举行。这次活动将像之前的活动一样在旧金山举行。三星上一次在旧金山举行的全面 Unpacked 活动中发布了 Galaxy S20 系列手机。

消息来源没有提供确切的日期，但其他报道确实提到，该活动可能在 2 月的第一周举行。由于三星 Galaxy S22 系列是在 2022 年 2 月 9 日发布的，其继任者也可能在同样的时间范围内亮相。

IT之家获悉，三星在 2020 年疫情后转向了虚拟 Unpacked 发布会活动，在线发布了新款 Galaxy S 和 Galaxy Z 旗舰机。三星公司今年确实为 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4 进行了一些亲身体验，但还没有回到全面的线下 Unpacked 活动。

其他报道显示，由于通货膨胀的压力，三星 Galaxy S23 的价格可能高于其前代产品。这是否最终成为事实还有待观察。三星 Galaxy S23 系列预计搭载骁龙 8 Gen 2“超频版”芯片。

曝三星 Galaxy S23 / Ultra 将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片“CPU / GPU 超频版”

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关键词：三星S23

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