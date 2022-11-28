天马车载智能 DMS 显示屏发布：可提醒六大危险驾驶行为

IT之家 11 月 28 日消息，据天马微电子发布，天马设计团队将 DMS 系统与车载显示屏进行结合，诞生了集成了 DMS 功能地大尺寸车载智能显示屏。

据介绍，在汽车智能安全驾驶方面，DMS （驾驶员监测系统）可以对驾驶员的驾驶行为进行实时监测，并做出相应的警告提示，如疲劳监测、分心监测、危险驾驶监测等等。其工作原理是通过面向驾驶员的红外线摄像头对驾驶员的头部、眼部、面部、手部等细节进行监测，跟踪其运动轨迹，将这些收集到的数据通过 AI 算法进行识别和判断，最后得出评估结果并在交互平台上做出警告提示（如显示屏提升、音效提示、安全带缩紧等）。

目前市面上 DMS 的摄像头都是单独安装在中控台或仪表盘前，或是整合到在方向盘上。这样能以最佳角度检测驾驶员的面部信息，但对于整车来说，增加的这些摄像头增加了座舱内电子系统架构复杂程度，一定程度上导致造车成本增加。同时突兀的摄像头设计还破坏了座舱内设计美学，更给用户带来了暴露于摄像头下的“侵犯感”。

天马大尺寸高清智能 DMS 车载显示屏，使用搭载天马原创算法的 SOC 内置芯片，不仅可以对驾驶者进行面部识别以及眼球运动轨迹跟踪，更可以通过深度学习来识别出司机的行为，如“闭眼”、“打哈欠”、“头部位置异常”、“打电话”、“抽烟”、“不在监控区域”等六大影响驾驶安全的行为，并在屏幕上显示相应的红色警示信息，以保障行驶安全。

天马 DMS 车载智能显示屏通过内置 940nm 的近红外光摄像头来实现信息采集。同常规的摄像头不同，近红外摄像头在拍摄时可以主动发出红外线，再利用成像元件接收由周围环境反射回来的红外光，以此来形成图像，这样可以有效避免因照明不足所带来的不利影响，即使在阴天、甚至夜晚光照条件弱的环境下都能进行准确的视觉识别，包括用户戴上墨镜。

IT之家获悉，此款屏幕还可搭配天马自主研发的 3D 手势算法，通过系统对于手势的识别来实现特定功能。