115 网盘“长期 VIP”限时购买上线：支持文件高速下载，5PB 存储空间，售价 8000 元

IT之家 11 月 28 日消息，115 网盘近期回归推出了“长期 VIP”限时优惠活动，截止时间到 2023 年 1 月 16 日（周一）零点。现有账号升级为长期 VIP 的费用是 8000 元，如果用户 VIP 时效不低于 10 年，则需 5000 元即可升级成为长期 VIP。

115“长期 VIP”活动内容或特性包括获得的 VIP 服务资格无终止日期，长期有效；支持在线预览 / 解压、文档音视频加速转码；云下载任务配额 5000 个 / 月；支持文件的高速下载；5PB 的超大存储空间；可以在江湖发布传说；赠送 5 个社区码 / 年等权益；附送 50 张有效期到 2024 年 1 月 15 日 (周一) 的 5TB 存储空间卡。

据介绍，2023 年 1 月 1 日 (周日) 开始，VIP 首充送 5TB 空间，续费年费 VIP 不再附送 5TB 的免费长期存储空间，已经购买 / 升级的长期 VIP 账号权益不受影响。

IT之家了解到，115 长期 VIP (相关权益) 涵盖超大空间容量、高速传输、大文件上传、链接任务配额 5000 个、在线预览视频、视频 4K 超清转码、视频 5 倍速、视频投屏、视频画中画、视频选集、自定义字幕、视频录制 / 截图、在线云解压、单次分享 10 万个文件、单次接收 10 万个文件、单个可共享 10 万个文件、回收站有效期 30 天、每年 5 个社区码、发表江湖传说、时光记录、尊贵身份标识。

据应用商店介绍，“115”是一款安全稳定、高效智能，能与用户相伴一生的个人云产品，能够帮助用户保存海量信息化数据，并可实现数据多端同步、文件随存快取；在基于数据安全存储的基础上，还提供了智能管理、兴趣社交、生活服务等功能。115 网盘覆盖支持电脑版（Windows、Mac 和 Linux）、手机版（安卓和 iOS）、大屏版，还有浏览器、微信 / 支付宝小程序。

下面是活动说明

一、活动对象：

本次活动除长期 VIP 以外的 115 账号均有资格参与升级。

* 已是长期 VIP 的账号无法再升级。

二、活动内容：

1. 现有账号升级为长期 VIP 的费用是 8000 元，如果你的 VIP 时效不低于 10 年，则只需 5000 元即可升级成为长期 VIP。

2. 账号升级为长期 VIP 后，享有：无终止日期的 VIP 服务资格、支持在线预览 / 解压、文档音视频加速转码、云下载任务配额 5000 个 / 月、支持文件的高速下载、可以在江湖发布传说、赠送 5 个社区码 / 年等权益和附送 5PB 的超大存储空间。

3. 附送 50 张有效期到 2024 年 1 月 15 日 (周一) 的 5TB 存储空间卡，即这 50 张空间卡须 1 年内完成使用，过期自动失效作废，此空间卡可给他人使用，也可以转让给他人，转让次数不限。

4. 每个用户都可以给自己账号或他人账号付费升级为长期 VIP，但已是长期 VIP 的账号无法再升级。

三、活动时间：

* 即日起至 2023 年 1 月 16 日 (周一) 零点截止。

四、其他说明

1. 长期 VIP 账号升级为虚拟商品，一经付费，概不退款。

2. 参与本次活动即默认遵守《115 用户服务协议》。

3. 如对本活动有疑惑或需要帮助，可点击进入「115 客服中心」社区查阅，或在帮助中心咨询客服。