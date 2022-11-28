大众将在全球推出纯电动轿车 ID.AERO：续航可达 620 公里

11 月 28 日消息，据国外媒体报道，大众汽车将在全球市场推出全电动 ID.AERO 轿车。

据报道，ID.AERO 轿车基于 MEB（模块化电力驱动）平台打造，将配备 77kWh 的锂离子电池，WLTP 情况下续航里程可达 620 公里（385 英里），这款车预计将于明年在德国主要港口之一埃姆登开始生产。

大众乘用车首席执行官 Ralf Brandstätter 表示，这款车将是该公司继 ID.4 之后面向欧洲、中国和美国市场的下一款全球车型。

此前，外媒称，ID. AERO 将标志着大众电动汽车战略的一个重要里程碑，因为它可能成为特斯拉 Model 3 甚至 Model S 等热门电动轿车的有力竞争者。

据悉，大众汽车正在全力发展电动汽车。该公司计划打造业内最大的电动汽车车队，其目标是在 2025 年之前取代特斯拉成为电动汽车行业的领导者。

随着大众汽车的电动汽车交付量持续增长，一些分析师预测，该公司最早将在 2024 年在销量上超过市场领头羊特斯拉。

目前，大众汽车正在销售四款不同的 ID 品牌电动汽车，分别是 ID.3、ID.4、ID.5、ID.6。该公司的电动车订单仍然很高，截止 11 月中旬为 13.5 万辆，较 2021 年增加了 65%。

2022 年上半年，大众集团交付了 21.7 万辆纯电动汽车，与去年同期的 17.09 万辆相比，同比增长 27%。其中，ID 系列车型交付了 9.28 万辆。

大众汽车表示，其目标是到 2030 年欧洲 70% 的所售车辆将是纯电动汽车，美国和中国市场的这个目标数字为 50%。