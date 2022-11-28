拼多多高管解读 Q3 财报：国际业务还处于起步阶段

北京时间 11 月 28 日晚间消息，拼多多（Nasdaq:PDD）今日发布了截至 9 月 30 日的 2022 年第三季度财报。财报显示，拼多多第三季度总营收为 355.043 亿元（约 49.911 亿美元），与上年同期的 215.058 亿元相比增长 65%。归属于拼多多普通股股东的净利润为 105.886 亿元（约合 14.885 亿美元）。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），归属于拼多多普通股股东的净利润为 124.472 亿元（约合 17.498 亿美元），与上年同期的 31.502 亿元相比增长 295%。

财报发布后，拼多多 CEO 陈磊、财务副总裁刘珺出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银分析师 Joyce Ju：第一个问题，公司这个季度相比上个季度广告业务的增速更快，请问公司在第三季度实现加速增长的原因是什么？如何理解未来的增长趋势？第二个问题，能否请管理层介绍一下目前海外业务的进展情况？有没有达到之前的预期？从实践中得到哪些经验？有没有可以同我们分享的数据和观察？

陈磊：首先是关于增长，第三季度，我们同商家一起进一步为消费者创造价值，持续为消费者提供多实惠，多乐趣的购物体验，通过优惠券，促销活动等多种方式更好地服务消费者。与此同时，我们也看到，在拼多多的平台上，消费者对于品质好货的需求也日益旺盛，也需要我们积极满足他们的需求。今年以来，和我们合作的品牌越来越多，为消费者提供了更多的选择，包括农产品，3C，家电和美妆等多个品类中，我们都得到了消费者不错的反馈，很感激消费者对我们一直以来的信任。但是也该看到行业内的竞争仍然非常激烈，消费者的需求越来越多元化，这就意味着我们自身有很多需要提升的地方，短期的投资被动减少其实并不利于我们长期业务竞争力的发展，因此我们接下来会继续加大投入，通过更好理解和服务消费者需求，持续扎根实业，通过对农业实体和制造产业不同环节进行科技投入，踏实地做好价值创造，这才是这个平台长期高质量发展的支撑。

关于你的第二个问题，我们在二季度的业绩会上提到，我们正在筹划国际业务，相信很多人也关注到了，我们是今年 9 月份推出了自己的国际电商平台，目前这项业务已经进行了几个月时间。国际业务对于我们整个团队而言都是一种新的探索，还是需要从消费者的需求出发，尽量发挥我们之前所积累的运营，以及供应链方面的经验，希望能够努力创造出一种独特的价值。同时，我们会充分尊重不同市场之间的多样性，我们也理解，这项业务需要不断的尝试，过程会充满着挑战，我们会保持耐心，同我们的合作伙伴一起，为消费者创造出长期的价值。目前这项业务还是处在初期的摸索阶段，我们所提供的服务存在着很多可以继续进行优化的地方，我们会不断地学习和提升自己，这个过程是需要时间的，但是从中积累的经验对于公司的团队而言，都是会非常具有意义的。

杰弗瑞分析师 Thomas Chong：第一个问题，关于公司三季度收入增长的驱动力，如果把收入拆分成销售额贡献和商业变现来看，这两个指标的变化趋势是什么？另外，公司对于商家变现方面有没有什么变化？第二个问题，除了对于商家变现方面的政策，公司对于商家和产业上游有没有什么扶持政策和措施？在助力供给侧方向上，公司对于未来的计划和展望是什么？

陈磊：关于助力制造业和供给侧的问题，从公司创始以来，我们一直在通过自己的技术背景，提升制造业的效率。我们首创的拼单模式，能够通过汇聚订单，直接连接需求侧和供给侧，帮助制造业企业减少中间的环节，从而帮助他们直接触达消费者，在这个过程中，帮助他们打造自身的品牌。在过去的 7 年里面，我们已经通过技术，帮助打造了近千家的制造业品牌，应该说我们一直是在和制造业企业共同成长。同时，我们也通过为制造业合作伙伴提供全面路的数字化服务，在信息化上助力传统的企业和制造工厂的实现升级。我们帮助制造业企业设计和调整产品，从极大程度上降低了这些企业在研发和生产过程中的不确定性。我们做的这一切，也使得消费者能够得到更实惠的价格，买到品质好货，为消费者创造价值，实现了消费者、制造业伙伴以及我们拼多多平台三者之间的正向的价值循环。今年以来，我们已经先后推出了多个支持制造业的专项计划，在很多领域，比如家电，服装，运动，美妆，日化家居等众多制造业领域，我们通过技术助力制造业企业。接下来我们也会进一步加大在制造业领域的投入，助力供给侧的升级。

刘珺：关于销售额贡献的问题，三季度，我们同商家紧密合作服务消费者，提升消费体验，推升用户数量增长，商家也来到平台寻找增长机会，销售额贡献营收增长也是自然发生的情况。我们需要专注提升价值创造，不断增加投入，提高用户心智份额和参与度，提升技术实力，为公司的长期发展打下坚实基础。

麦格理分析师 Ellie Jiang：我有两个问题。第一个是想请管理层介绍一下近期电商行业的整体趋势，包括第四季度到目前为止我们所看到的情况。公司在双十一大促期间的表现，以及最新的行业变化是怎样的？第二个问题关于公司的海外业务发展，可否请管理层谈谈海外业务对于公司财务方面的影响，主要是会在哪些财报栏目上面有所体现？三季度整体的影响规模大概是多大？对于未来的投入规模管理层是否有规划？

陈磊：有关行业趋势的问题，我们自己的想法始终是要从消费者的根本需求出发，其实我们希望一年中的每一天，都能够持续地为消费者创造价值，行业发展也是我们自己发展的动力。我们也充分了解，优化消费者，加深消费者对我们的信任，是一个需要花时间，逐步发展的过程。购物节也好，各种推广活动也好，只是我们服务好消费者众多方式中的一种。我们希望消费者在拼多多上能够得到多实惠、多乐趣的购物体验，所以我们在策划这种购物节活动的时候，也是以消费者为中心，通过简单的规则，让消费者能够享受到购物的乐趣。今年，我们联合了许多的品牌和商户，给消费者带来了更多的品质好货，满足了他们在不同品类，不同场景中更加多元的需求。与此同时，整个行业的竞争仍然是非常激烈，我们仍然有许多需要提升的地方，因此，我们需要耐心地在供给端进行投入，加大技术创新投入，进一步的提升供应链效率，推动农业实体发展，推动这个供给侧的升级，从而更好地服务广大消费者的品质好物需求。

刘珺：关于财报中国际业务的体现，首先，我们的国际业务还处于起步阶段，还在不断试验，为各方创造独特价值，我们相信财务方面的表现是我们所创造价值的自然体现。对于所有投资我们都会密切关注其投资回报情况。

瑞士信贷分析师 Kenneth Fong：第一个问题，公司在农业战略方面有没有什么新的想法或者进展？有没有什么案例同我们分享？过去一个季度，公司农业战略方面的进展对于我们的财务有什么影响？另外，公司的百亿农研项目有什么新进展？第二个问题关于盈利，我看到公司已经连续六个季度实现盈利，也看到其他的互联网公司开始转移到降本增效，请问公司过去几个季度的盈利是否也是由于公司进行了降本增效这方面的努力？我们能否期待公司在未来几个季度实现持续盈利？

陈磊：有关农业方面的问题，我们之前也分享过。农业是我们长期的战略，我们希望通过推动科技来支持农业的发展，目前我们的很多努力还处在早期阶段，但的确已经看到很大的价值创造空间，在这里可以借这个机会向大家介绍。首先，我们通过自己的技术背景提升了农户流通的效率，在三季度，我们通过丰收节，超级农货节等一系列农产品的专门推广活动，覆盖了几千个产区，帮助当地农户不断拓宽市场。同时，让消费者能够在最短的时间内，得到新鲜的优质农产品，销量的增加也能够让更多的农研产品更快地走向市场，提升科技转化的速度。例如，在丰收节期间，我们向消费者推广了多种通过最新农业科技，培养出来的农产品，在我们的资源投入下，我们帮助这些产品迅速打开了市场，提升了农业科技转化率。针对百亿农研专项，我们也在近期展示了由这一专项提供支持的，中国农业大学培育的，具有突破性的小麦新品种。在农业领域，我们会持续地、踏实地做长期的投入，帮助更多的农业科技成果走向市场，我们也会持续地向大家分享这方面的进展。

刘珺：关于盈利水平的问题，首先，公司在三季度的盈利水平不太可能在未来持续，过去一个季度，我们的部分项目，包括一些农业相关的项目，受到投资时间线和投资节奏影响，相应的支出也会受到影响。另外一方面，三季度出现的营收和利润增加情况是商家活动增加的结果，我们的业务周期和财务报表发布周期可能是不一样的，所以目前的盈利水平不太可能在未来持续。另外，我们的业务还处于发展期，盈利水平也不是我们追求的优先目标，公司还将继续加大投入，通过技术助力农业和制造业，这可能造成未来盈利水平的波动。