因让没有使用过 Pixel 4 的电台主持人代言该机，谷歌遭处罚

IT之家 11 月 29 日消息，据 TheVerge 报道，谷歌和 iHeartMedia 正在与美国联邦贸易委员会 (FTC) 和七个州的总检察长达成和解，因为他们涉嫌向电台主持人支付费用，让他们在没有实际使用手机的情况下为 Pixel 4 代言。据称，谷歌向 iHeartRadio 支付了 260 多万美元，并向 11 个较小的广播网络支付了近 200 万美元，以播放 Pixel 4 的欺骗性广告。

据悉，对于这些广告，谷歌提供剧本供主持人在广播中阅读。一些例子包括：

我唯一喜欢的事情是就是在晚上拍出完美的照片。有了谷歌 Pixel 4，这是轻而易举的。

这是我最喜欢的手机摄像头，尤其是在暗光下，这要归功于夜视模式。

根据联邦贸易委员会的新闻稿，对于大多数 Pixel 4 广告，主持人在录制广告点之前没有拿到 Pixel 4，尽管 iHeartMedia 在 2019 年 10 月要求在录制之前提供手机，iHeartMedia 后来在谷歌于 2020 年 1 月要求增加广告后再次要求提供手机，而谷歌最终只发送了五部，也就是每个录制广告的市场提供一部。联邦贸易委员会说，在 2019 年和 2020 年，有近 29000 个欺骗性广告播出。

作为和解的一部分，谷歌和 iHeartMedia 将被禁止虚报代言人的经历。谷歌不能歪曲“承保产品”（包括其消费产品）的使用体验，而 iHeartMedia 不能歪曲“任何消费产品或服务”的体验，谷歌和 iHeartRadio 还将向与他们和解的各州支付 940 万美元。

谷歌发言人 José Castañeda 在给 The Verge 的一份声明中说：“我们很高兴能解决这个问题。我们认真对待遵守广告法，并有相应的程序，以帮助确保我们遵守相关法规和行业标准。”iHeartMedia 拒绝发表评论。

IT之家了解到，美国的形象代言人广告必须“证言广告”和“明示担保”，意思就是明星们必须是其所代言产品的直接受益者和使用者，否则就会被重罚。不过，除了一些奢侈品，在美国很少会见到一些日常产品找明星代言的情况。