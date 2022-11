IT之家 11 月 29 日消息,在听到用户反馈伊德里斯・艾尔巴(Idris Elba)在 iPhone 14 系列宣传广告中所唱歌曲存在歧义之后,苹果近日重新调整了这个广告。

新旧视频对比

IT之家了解到,在此前发布的 iPhone 14 宣传视频中,苹果使用了一首艾尔巴的歌曲《Biggest》,而其中一句歌词则是“Biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, it's the biggest bounce of the summer”。在全速播放的时候,部分人听到的可能并不是“biggest”,而是一个涉及种族偏见的脏话。

原版

而在最新上传的视频中,苹果仅仅保留了背景音乐,而取消了艾尔巴的歌词。可以说,本来可能是苹果最好的 iPhone 广告之一,如果没有歌词,就会显得非常不足,但很容易理解为什么苹果会做出这样的改变,如果像 9to5Mac 指出的那样,人们在听这首歌时听到不同的词。