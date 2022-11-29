法拉第未来宣布任命 FF 中国 CEO 陈雪峰为全球 CEO，全力推动 FF 91 Futurist 量产交付

IT之家 11 月 29 日消息，法拉第未来宣布，公司董事会已解除了毕福康（Carsten Breitfeld）全球 CEO 的职务，任命 FF 中国 CEO 陈雪峰为全球 CEO，立即生效。

FFIE 董事会在对公司 2021 年 7 月上市以来的业绩进行全面评估后，解除了毕福康全球 CEO 的职务。根据公司治理准则，管理董事在被罢免公司高管时须向董事会提出辞呈。董事会已要求毕福康先生根据 Faraday Future 治理准则向董事会提出辞呈。

陈雪峰在加入 FF 之前曾任职于长安福特、长安马自达、福特亚太设计中心和奇瑞捷豹路虎。法拉第未来称，作为全球 CEO，陈雪峰的首要任务是将 FF 91 Futurist 推向市场，实现对股东、投资者、全球合作伙伴、用户和员工的承诺。

“我相信在公司的这个关键时刻任命陈雪峰的决定是及时和正确的，”FFIE 董事会主席 Adam He 说，“陈雪峰是全球汽车行业不可多得的拥有极为丰富的汽车全产业链实操经验，和全球化视野的顶级人才，尤其是在福特和捷豹路虎多年的工作履历将成为他管理 FF 全球团队的坚实基础。公司目前的首要任务是实现 FF 91 Futurist 的尽快低成本高品质地交付到用户手中以及 FF 中美双主场的业务落地，以实现 Faraday Future 股东利益最大化。” FFIE 董事长 Adam He 说。

法拉第未来称，目前，FF ieFactory California 已经接近完工，并达成了生产制造第六个里程碑，即在车辆主制造区域完成所有基础设施建设和设备安装。FF 91 Futurist 目前正在进行量产前最后的测试及验证工作，从目前的结果看，FF 91 Futurist 的续航里程、0-60 加速、刹车距离等核心性能指标均远超预期。

IT之家了解到，法拉第未来此前在三季度财报中表示，可预见的未来将继续产生巨额运营亏损，对公司继续经营的能力“深表怀疑”，并表示目前不确定何时能交付首批 FF 91 豪华电动汽车。