CDPR 确认《巫师：重制版》将是一款完全开放世界游戏

IT之家 11 月 29 日消息，CD Projekt Red 已确认将使用虚幻引擎 5 重新打造 2007 年的《巫师》，而且这款游戏将会是一个完全的开放世界游戏。

今年 10 月，CD PROJEKT 宣布将与 Fool's Theory 工作室联合制作全新的《巫师》重制版（开发代号： Canis Majoris）。

不过该工作室此前仅确认这将是另一款“成熟的”巫师游戏，但由于原版并非开放世界游戏，因此仍有人猜测《巫师：重制版》是否会类似于 2007 年版本或更接近《巫师 3：狂猎》。

CD PROJEKT 表示，游戏目前处于早期开发阶段，仍需要一些时日才能分享更多游戏的详细细节。该项目目前由波兰工作室 Fool's Theory 进行早期开发，该工作室云集了诸多《巫师》系列游戏的资深开发成员，CD PROJEKT 为本作提供全面的创意监督。

IT之家了解到，《巫师》初代于 2007 年发售，目前 Steam 评价“特别好评”。在游戏中，玩家将扮演猎魔人利维亚的杰洛特。随着各方势力为了掌控世界争相逐鹿，交织的阴谋将主角也卷入其中。玩家将会在这款游戏中做出艰难的抉择，接受的相应的后果，投身一段无与伦比的传奇。

不过，该游戏的操作方式和画质太过老旧，现在的玩家游玩起来体验并不是很好，重制版如果能够达到《巫师 3》的画面和操控水平，想必能够吸引不少《巫师 3》玩家游玩。