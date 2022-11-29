《Nintendo Switch 运动》高尔夫球今日上线

IT之家 11 月 29 日消息，据任天堂官方消息，《Nintendo Switch 运动》高尔夫球今日正式上线，玩家可通过免费更新来新增高尔夫球项目。

《Nintendo Switch 运动》现已收录排球、羽毛球、保龄球、足球、击剑、网球和高尔夫球。

官方介绍：

《Nintendo Switch 运动》高尔夫与真实的高尔夫球一般，挥动 Joy-Con 使球飞出，目标是以尽量少的杆数来打进球洞。

收录来自《Wii 运动》系列中视野良好的共 21 个球洞的运动乐趣。在打球之前可以试试挥杆来确认挥杆的强度和方向。观看路线地图，根据想要飞往的地点调整力度是成功的秘诀。另外，也要检查右上方显示的风向，事先调整击球的方向。

通过过线上游玩和「世界各地的人游玩」模式中，最多 8 人围绕球洞游玩，享受从杆数最多的玩家开始淘汰的「高尔夫球生存战」。以最终胜利为目标，试试挑战吧！