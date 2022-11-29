岚图 FREE 宣布将为用户提供最高 30000 元地补，12 月 31 日截止

IT之家 11 月 29 日消息，东风高端品牌岚图汽车现宣布，岚图 FREE 将提供最高 30000 元的地方财政资金补贴（简称地补），补贴到 2022 年 12 月 31 日截止，具体详情请详询全国岚图门店。

IT之家了解到，每个地方财政补贴的政策不同，有的城市有，有的城市没有。而部分城市的地方补贴资金也略有不同。参照国家补贴，地补占国补的 20% 到 50% 不等。

地方补贴是参照国家补贴来的百分比来计算的。而国家的补贴算法来自多方面，包括了续航里程、电池能量密度、能耗水平系数，这些都会影响补贴的最终金额。只有国补金额计算出来之后，才能算出地补金额。

当然，用户在购买新能源汽车的时候是不需要用户垫付地补的。各地方政府明确规定，新能源汽车结算价格是按照减去国补与地补之后进行结算的价格。

岚图汽车首款量产车型 —— 岚图 FREE 于去年上市，后续还推出过多个新版本，这款车型定位为中大型 SUV，纯电版和增程版分别为 33.36 万和 31.36 万元。

驾驶辅助功能上，岚图 FREE 将支持 L2 + 级以上的驾驶辅助功能，硬件方面配备 3 个毫米波雷达、9 个摄像头和 12 个超声波雷达。

配置方面，新车将配备方向盘加热、与华为合作的 HiCar 车机系统、后排监测、透明底盘、手机无线充电甚至是空气悬架、智能可调光全景天幕、主动夜视行车系统等高阶配置也都在相应的尊享包车型上一应俱全。

IT之家了解到，动力方面，增程版和纯电版车型均采用前后双电机，综合最大功率 500 千瓦，最大扭矩 1000 牛・米。其中，增程版车型 0-100km / h 的加速时间为 4.6 秒，纯电车型为 4.8 秒 (四驱版)。另外，增程版车型搭载了东风 C15TDR 发动机，1.5T 四缸发动机额定功率 60 千瓦峰值功率为 80 千瓦。续航方面，增程版车型 NEDC 工况下续航里程为 860 公里，纯电车型 NEDC 工况续航里程为 505 公里，四驱版车型则为 475km。