最后一次大版本更新，《魔兽世界》最新资料片“巨龙时代”今日正式上线

IT之家 11 月 29 日消息，据魔兽官方消息，《魔兽世界》最新资料片“巨龙时代”已于今日上午 7 点正式上线。

巨龙一族的先祖故居巨龙群岛正在苏醒，许多遗忘已久的秘密等待着发掘。在古老的家园重见天日之时，巨龙向冒险者和寻宝者发出了号召。响应他们的召唤，一同揭露等待着他们的神奇奥秘。 召集你的亲朋好友，准备在《魔兽世界》：“巨龙时代”内容更新中翱翔天际，开始新的冒险。

在新版本中，玩家将索巨龙群岛与四个全新的区域 —— 涌动着元素力量的觉醒海岸、广袤无垠的欧恩哈拉平原、碧蓝林海的冰封山巅，以及索德拉苏斯的宏伟尖塔与壮丽神殿。每个地区都以远古的守护巨龙主题，也会揭示与他们相关的秘密。

玩家可以扮演《魔兽世界》的首个种族职业组合龙希尔唤魔师，以龙裔之姿震慑敌人（或鼓舞盟友）。龙希尔可以在人形幻容和威严的龙裔形态间自如切换，具有高超的机动性。他们拥有独特的唤魔师职业，能够驾驭龙族的神秘赐福，专精于远程伤害输出，或者作为治疗者援助盟友。 为了与巨龙协力守护群岛，他们曾在禁忌离岛上接受训练，如今已从漫长沉眠中苏醒。

“巨龙时代”推出了全新的驭龙术，使玩家能够凭借技巧操作，骑乘个人专属的巨龙群岛幼龙，在空中自如地移动。随着玩家不断探索内容更新，他们可以收集外观选项，定制自己的幼龙，让它飞得更快更高。

“巨龙时代”为《魔兽世界》的各大职业带来了重要更新，并重新推出了天赋树系统。全新天赋系统使玩家能够选择更有创意与意义的天赋组合，而不必担心会有损强度 —— 最重要的是，现在每次升级都能做出有意义的选择。

IT之家了解到，“巨龙时代”前夕内容的第一阶段已于 10 月 27 日正式登陆《魔兽世界》。由于暴雪和网易协议将于明年到期，这也是游戏国服停服前最后一次大更新。