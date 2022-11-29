提高设备门槛，openSUSE Tumbleweed 正过渡到 x86-64-v2 要求上

IT之家 11 月 29 日消息，同 SUSE / openSUSE 的 Adaptable Linux Platform 需要 x86-64-v2 CPU 支持类似，滚动发行版本 openSUSE Tumbleweed 现在也开始过渡到 x86-64-v2 微架构支持上。

IT之家了解到，openSUSE Tumbleweed 目前的开发目标基础是 x86_64 (v1)，但正逐渐迁移过渡到 x86-64-v2。在完全过渡到 x86-64-v2 之后，CPU 指令集扩展需要 CMPXCHG16B、LAHF-SAHF、POPCNT、SSE3、SSE4.1、SSE4.2 和 SSSE3。

这意味着提高了 CPU 门槛，要求英特尔 Nehalem 或者 AMD Bulldozer 更新的 CPU。通过对 SSE 4.2 和 SSSE3 等指令集的支持，能够让编译器更好的发挥新 CPU 的性能。x86-64-v2 的要求将 Tumbleweed CPU 的支持限制在过去 15 年的英特尔 CPU 或过去 10 年的 AMD 硬件上。

这对 openSUSE / SUSE 来说是一个明智之举。除了 openSUSE ALP 要求 x86-64-v2 之外，RHEL9 等其它发行版本也提出了对 x86-64-v2 的要求，甚至于 AVX 已经要求 x86-64-v3。

在 openSUSE 今天关于 x86-64-v2 过渡的公告中，他们确实注意到正在建立一个社区仓库，在那里可以为仍然使用现在不支持的系统的用户维持 x86-64（v1）的支持。