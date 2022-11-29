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台积电回应“外派工程师赴美掏空人才”：多虑了

2022/11/29 11:31:21 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 kinja 的线索投递！

IT之家 11 月 29 日消息，台积电美国亚利桑那州厂预计 12 月 6 日举行首批机台设备到厂典礼，外派工程师陆续飞往美国引发关注，有媒体认为台积电此举会将台湾地区人才掏空。台积电表示，国内外每个新厂都有短期外派工程师，且人数与员工数相比很有限，没有这方面疑虑。

IT之家了解到，随着亚利桑那州厂厂房已经部分完工，接下来将为迁入第一批用于半导体制造的尖端设备做好准备，预计 2024 年量产，台积电传出外派工程师包机陆续飞往美国。有媒体指出，台湾地区人才正在被掏空，恐导致其在国际的竞争过程中快速流失人才。

对此台积电强调，国内外每个新厂都有短期外派工程师，而且外派人数跟台积电员工数比起来很有限。此外，赴美的人也包含之前在台湾地区受训的美国员工。

台积电来台受训的美国员工超过 600 人，在台受训时间长达 12 至 18 个月，将是台积电亚利桑那州厂重要种子员工，未来将持续在美国当地征才。

宏碁集团创办人施振荣曾经长期担任台积电董事，他也针对台积电赴美投资提出看法。他表示，台积电的核心技术基础在台湾地区，未来也会继续在台湾地区扩大投资晶圆制造产能及先进技术研发，赴海外投资反而有助扩展在全球的影响力

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关键词：台积电

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