百度 Apollo 推出新一代自研处理器“昆仑芯 2 代”：支持 DDR6 显存， 128TOPS 算力

IT之家 11 月 29 日消息，百度 Apollo 今日举行 Apollo Day 技术开放日，推出了新一代自研的云端通用芯片 —— 昆仑芯二代 AI 芯片。

据介绍，这颗芯片基于 7nm 工艺打造，配备 DDR6 高速显存，内存带宽可达 512GB / s，采用新一代昆仑芯 XPU-R 架构，通用性和性能显著提升，可提供 256TOPS@INT8 以及 128 TFLOPS@FP16 算力。

昆仑芯片公司 CEO 欧阳剑透露，百度自研 AI 芯片昆仑芯片 2 代已完成无人驾驶场景端到端性能适配。

除此之外，这颗芯片还支持主流深度学习开发框架，例如 Tensorflow、Pytorch、PaddlePaddle 等；在典型感知模型的性能测试中，昆仑芯性能表现是业界主流方案的~2 倍。

特征：高性能、可编程性强、可移植性强和稳定性好。

百度 Apollo 还公布了他们的路线图，他们认为 2025 是智能驾驶的关键年，届时 L2+ 产品将跨越鸿沟，而且 L4 商业模式初步跑通。

IT之家了解到，百度 Apollo 还公布了他们的文心大模型“感知 2.0”架构，支持多模态前融合，支持鱼眼摄像头的补盲。官方称，大模型已经成为自动驾驶能力提升的核心驱动力。

据介绍，Apollo Lite 目前是视觉感知领域世界唯三、中国唯一支持城市道路「纯视觉」自动驾驶的感知系统。

迭代的自训练方案，充分利用无标注数据，可帮助小模型提升训练效率。

据介绍，新模型将应用于以下方面：

- 远视距视觉 3D 感知

- 多模态端到端感知

- 点云感知效果

- 基于图文弱监督预训练模型的长尾数据挖掘