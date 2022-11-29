新能源汽车“国补”即将退场：比亚迪率先涨价，补贴影响逐步减弱

还有一个月的时间，新能源车购置补贴就将终止，这也意味着延续了 13 年的新能源车“国补”将正式退出历史舞台。

根据去年 12 月份下发的通知，新能源汽车购置补贴政策将于 2022 年 12 月 31 日终止，从 2023 年 1 月 1 日起上牌的车辆国家将不再给予补贴。

按照 2022 年的补贴政策，除换电车型外，续航里程低于 300 公里的车型没有补贴，续航里程在 300~400 公里的车型补贴 9100 元，续航里程大于或等于 400 公里的车型补贴 12600 元，插电混动车型补贴 4800 元，此外车价高于 30 万的车型没有补贴。

补贴即将退场 比亚迪率先涨价

随着补贴的即将终止，各大新能源车企近来都推出了一些列针对性方案。比亚迪在 11 月 23 日发布公告称，受新能源车购置补贴即将终止，以及下半年以来电池主要原材料价格大幅上涨两个因素影响，比亚迪汽车将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为 2000 元一 6000 元不等。不过，2023 年 1 月 1 日之前付定金签约的客户不受此次调价影响。

而就在比亚迪宣布旗下新能源车即将涨价的消息后不久，网上也在流传吉利将对旗下几何汽车、睿蓝汽车等进行价格上调消息，幅度同样为 2000 元到 6000 元不等的消息。

不过根据财联社的消息，吉利方面否认了这则涨价的消息，吉利汽车方面表示，明年国补退出以及材料的上涨对新能源汽车销售价格可能会带来影响，“目前，吉利汽车对新能源车型价格未进行调整。”

此外，针对新能源车涨价问题，极氪也在近日回应称不会跟风涨价。极氪智能科技副总裁赵昱辉表示，面对复杂的市场价格体系变化，极氪不会跟风做价格调整，作为一家用户型企业我们始终聚焦产品力和用户价值，会持续关注提升产品价值与用户体验。

11 月 27 日，长安深蓝在其官方 App 发布公告称，国补取消在即，长安深蓝正式承诺在 2022 年 12 月 31 日前下定并锁单，并旦订单满足 2022 年新能源国补申领条件的客户，2022 年新能源国补政策的差额由长安深蓝补贴，用户仍按照下定锁单时指导价支付。目前深蓝 SL03 增程版补贴 4800 元，SL03 纯电版补贴 13860 元。

AITO 问界此前也发布了“限时下单，锁定国补”政策。在 2022 年 11 月 20 日前下定的用户，如因 AITO 汽车的原因无法在 2022 年 12 月 31 日之前完成上牌，官方将提供差额补贴。

随后，AITO 问界汽车再次发布公告追加 1 万个 2022 年国补保障名额。公告称 2022 年 11 月 24 日起，前 1 万名完成支付定金且未发生退款的用户，如因 AITO 汽车的原因无法在 2022 年 12 月 31 日前完成上牌，官方将按 2022 年国家新能源汽车购置补贴标准向用户提供差额补贴。

纯市场驱动 补贴已不再影响消费者选择

即便除了比亚迪宣布涨价以外，其他车企目前暂定都尚未跟进，但是从目前行业整体的预测来看，明年购置补贴停止以后，国内新能源车势必会迎来一波涨价潮，但是对整个新能源车市场的影响有限。

乘联会秘书长崔东树此前在接受媒体采访时曾表示，受新能源汽车补贴在今年年底正式退出影响，明年年初，国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮，但规模不会太大。

事实上，从 2017 年开始国内新能源车补贴的标准就开始越来越严格，即便是能够达到补贴标准，给到的实际补贴数额也开始打折扣。

2016 年，新能源汽车最低的补贴标准是 25000 元，续航里程大于等于 250 公里的车型补贴可以达到 55000 元。在此阶段甚至再往前会看，新能源车补贴对于各大车企的影响是非常大的，一方面是补贴的数额本身就很大，另一方面由于当时市场还未接受新能源车，车企只靠卖车是活不下去的。

从 2017 年开始，新能源车补贴额度在 2016 年的基础上下降了 20%；2019 年，新能源汽车补贴标整体退坡力度超 40%；2021 年，新能源汽车的补贴标准相比 2016 年已经下降超过 50%；到了今年 1 月 1 日，新能源补贴再度退坡 30%。

虽然补贴在逐步下降，但是对销量带来的影响却在逐步减弱。2021 年新能源车销量为 351 万辆，同比增长 165%。今年 1-10 月，新能源车累计销量已经达到了 443.2 万辆，同比增长 107.5%。

此外，根据工信部发布的数据，获得新能源补贴的新能源汽车数量占比在逐年降低，2017 年为 78%，2020 年下降到了 63%，2021 年仅剩 47%。

从乘联会公布的今年前 10 月的新能源车销量排行榜中我们也可以看到，包括五菱宏光 MINI、奇瑞 QQ 冰淇淋、理想 ONE 以及部分特斯拉 Model Y 车型，要么因为售价，要么因为续航不够，其实都是不满足补贴标准的，但是销量依然非常高。

不过从这份榜单中也可以看出，售价在 15 到 20 万元价位的新能源车是目前的销售主力，而这部分车型也是受新能源补贴影响最大的。乘联会秘书长崔东树在接受时代周报记者采访时表示：“随着国补即将结束，售价区间在 5 万~20 万元的主流中端新能源汽车品牌在明年将承受更多竞争压力。”

目前此价位的新能源车补贴为 12600 元，不过比亚迪将涨价幅度设定在 2000 元-6000 元，还不及国补的一半。这主要益于比亚迪今年暴涨的销量，以及盈利能力的不断提高。不过对于其他车企，特别是新势力来说，明年的压力一定会有所增加。

结语

随着补贴幅度的越来越小，新能源汽车在市场的逐渐深入渗透，整个市场也基本趋于稳定，目前已真正由政策驱动转变为了市场驱动，几千到一万元左右的补贴已经不太会影响车主的选择了。

对与车企来说，反倒是芯片短缺，以及电池原材料价格的上涨更能影响新能源车的售价及市场表现。可以预见明年新能源车市场的竞争将进一步加剧，谁对供应链的把控能力更好，在大家都在涨价的时候谁涨的更少，谁就有可能脱颖而出。