酷比魔方 iPlay50 Pro 首发价 799 元：采用 2K 全贴合屏，支持 4G 全网通

IT之家 11 月 29 日消息，原定于 12 月 1 日发布的酷比魔方 iPlay50 Pro 现已提前公布定价，将于 12 月 5 日开售。

iPlay 50 Pro 首发价 799 元，搭载联发科曦力 G99 处理器，支持 4G 全网通，采用 2K 全贴合屏、8GB+128GB 的存储、安卓 12 定制系统，还可以选购教育系统或老人关怀系统。

酷比魔方表示，搭载联发科 G99 处理器的 iPlay 50 Pro，相比 iPlay40 在性能上提升 40%，充电速度上提升 80%。

联发科 Helio G99 芯片基于 6nm 工艺，并根据“2 + 6”方案排列了 8 个核心，其中 Cortex-A76 的峰值频率可达 2.2GHz，Cortex-A55 为 2.0GHz，集成 Mali - G57 MC2 GPU, 提供 2133MHz 频率的 LPDDR4X RAM 和 UFS 2.2 闪存的支持。

IT之家了解到，酷比魔方在今年 10 月推出了酷比魔方 iPlay50 系列平板电脑，面向学生、老人等群体，拥有标准版、教育版、老人关怀版三系统可选，4+64GB 版本 599 元，6+128GB 版本 799 元。