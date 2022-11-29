传音高端品牌 Tecno 新机 Phantom X2 规格、真机图曝光

IT之家 11 月 29 日消息，传音高端品牌 Tecno 计划于 12 月 7 日在迪拜召开新品发布会，推出 Phantom X2 新机型。援引国外科技媒体 91Mobile 报道，网友 TechArena24 分享了该机的主要规格和外观设计。

IT之家了解到，Tecno Phantom X2 系列将包括 Phantom X2 标准版和 Phantom X2 Pro。根据 TechArena24 分享泄漏图片，Phantom X2 会采用 6.8 英寸 FHD+ 曲面 Super AMOLED 触摸屏，支持 120Hz 刷新率。

在后置摄像头方面，该机会配备 3 个摄像头，其中主摄为 6400 万，还包括一个超广角镜头和一个微距镜头。机身正面有个 3200 万像素自拍摄像头，采用居中打孔设计。

Tecno Phantom X2 已经确认采用联发科 Dimensity 9000 SoC，而透露的配置显示会提供 8GB 内存 + 256GB 存储组合，支持 MicroSD 卡扩展。这款智能手机将配备一个巨大的 5100 毫安时电池，支持快速充电，并将运行基于 Android 12 的 HiOS 12。