ARM GPU 漏洞暴露安卓升级困局，谷歌 Project Zero 团队谴责厂商偷懒行为

IT之家 11 月 29 日消息，谷歌的 Project Zero 团队的终极目标是消除世界上所有的零日漏洞，而鉴于近期爆发的 ARM GPU 漏洞，该团队在最新博文中谴责了安卓厂商的偷懒行为，甚至于谷歌自家的 Pixel 也在抨击范围内。在博文中，Project Zero 团队表示安卓厂商并没有迅速采取行动，以修复 ARM GPU 驱动漏洞。

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Project Zero 团队成员麦迪・斯通 (Maddie Stone) 于今年 6 月在 Pixel 6 手机中发现了一个漏洞，这个存在于 ARM GPU 驱动中的漏洞可以让非特权用户获得对只读存储器的写入权限。

该团队的另一名成员詹恩・霍恩 (Jann Horn) 在三周后发现，在 ARM GPU 驱动中还存在其它一些相关的漏洞。这些漏洞可能允许“在应用程序中执行原生代码的攻击者 [获得] 对系统的完全访问，绕过安卓的权限模型，并允许广泛访问用户数据”。

Project Zero 团队表示在 2022 年 6-7 月向 ARM 报告了这些问题。ARM 在 7-8 月期间修复了这些问题，发布了安全公告（CVE-2022-36449）并公布了修复的源代码。

但对消费者来说，依然没有修复这些漏洞。这主要的原因是包括谷歌自身在内的各种安卓 OEM 厂商。Project Zero 团队表示，在 ARM 修复了这些漏洞几个月后，我们所有使用 Mali 的测试设备仍然容易受到这些问题的影响。CVE-2022-36449 在任何下游安全公告中都没有提到。。

IT之家了解到，受影响的 ARM GPU 设备列表很长，涉及过去三代的 ARM GPU 架构（Midgard、Bifrost 和 Valhall），范围从目前出货的设备到 2016 年的手机。高通芯片没有使用 ARM 的 GPU，但谷歌的 Tensor SoC 在 Pixel 6、6a 和 7 中使用了 ARM GPU，而三星的 Exynos SoC 在其中端手机和 Galaxy S21（只是没有 Galaxy S22）等旧的国际旗舰中使用了 ARM GPU。联发科的 SoC 也都是 ARM GPU 用户，所以我们说的是几乎每家安卓 OEM 厂商的数百万部易受攻击的安卓手机。