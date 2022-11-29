罗永浩入局 TikTok，消息称交个朋友将开启海外电商培训

IT之家 11 月 29 日消息，据 36 氪报道，由罗永浩联合创立的交个朋友公司正在布局海外电商培训业务，主要由‘交个朋友海外事业部’和基于 Tik Tok 生态下的‘交个朋友电商学苑’承担。并且，杭州交个朋友教育科技有限公司已申请注册“交个朋友海外电商学苑 MAKING FRIENDS E-COMMERCE ACADEMY”商标，国际分类为广告销售、教育娱乐，当前商标状态为申请中。

同时，在交个朋友海外电商学苑的抖音官方蓝 V 发现，交个朋友的核心名师已陆续开始为该课程代言。此外，交个朋友高管层透露，交个朋友确有布局海外电商培训业务，并将其定位为公司未来的重点项目之一。因此，该项目得以集合到公司内外大量顶级教学教研资源，也建立了一手海外案例数据库。截至目前，交个朋友海外电商学苑的海外电商培训课程已经完成灰度测试。

据介绍，交个朋友海外电商学苑的培训业务主要涵盖了从市场分析、行业咨询到营销策划、网红资源匹配以及代运营等范围。其中关于 Tik Tok 的电商直播培训更是重点，涵盖了 Tik Tok 生态、行业发展等理论以及开店、直播等实操流程环节。

IT之家了解到，今年天猫双 11 期间，交个朋友和罗永浩进行了多场直播带货，以手机、3C 数码、家电、酒水以及运动服饰等“硬核”商品为主。交个朋友方面对此回应，交个朋友在持续寻找增长机会，和罗永浩在淘宝开启直播是出于自身业务发展的考虑。