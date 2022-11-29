支付宝上线生僻字键盘：可为 6000 万人提供方便

IT之家 11 月 29 日消息，近日有网友发现，支付宝上线了生僻字键盘，专门用于生僻字输入，用户打出拼音后键盘只显示对应的生僻字，可以快速、准确地打出名字，完成身份认证。

据钱江晚报报道，目前全国有超过 6000 万人的名字里有生僻字，一旦姓名中含有生僻字，就会在各种需要信息系统支持的场景、特别是跨机构认证的场景下遇到麻烦。因为采取的汉字编码字库不同，面对打不出来的生僻字，不同机构往往采用拆字、拼音、繁体字，甚至空格、星号替代，同一个人在不同机构可能拥有长得不一样的名字。

支付宝相关负责人表示，目前在身份认证环节，生僻字用户只需点击“姓名”一栏旁边的“生僻字”按钮就可以唤起键盘，只显示拼音对应的生僻字、不显示常见字，以方便用户找到并且打出正确的名字。生僻字用户通过支付宝身份认证后，就可以正常绑卡、刷脸支付，以及查看使用公积金、医保卡、交管等系列政务服务。需要申领浙江健康码的生僻字用户，现在也可以在支付宝上直接申领、查看了。

IT之家了解到，支付宝生僻字键盘其实是蚂蚁集团生僻字解决方案的一部分，其背后是联合阿里巴巴普惠体生僻字计划共同设计开发的专用字体，并自研输入法，解决生僻字的输入和显示问题，以及自研一字多码等技术实现跨机构联网核查。