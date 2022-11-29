奥迪在欧洲推出全新充电服务，2023 年正式启用

IT之家 11 月 29 日消息，纯电世代想要成功有 3 个必备条件：长续航、高压快充，以及绵密的充电网络，而国内各大厂商在这方面就做的很好。

奥迪宣布，将在 2023 年 1 月 1 日正式上线 Audi charging service 充电服务，服务站点遍及欧洲 27 个国家。

奥迪表示，全新充电服务在欧洲地区将会有大约 40 万个充电网点，并且由超过 800 家供应商运作。其中也包括近 1900 个由 IONITY 所营运的 HPC 高性能充电桩，充电功率最高可达 350kW。

据悉，最早的 e-tron 充电服务与 4 年前奥迪首款量产纯电车型诞生相伴推出。为了能够让新充电服务上线，奥迪还与 Volkswagen Group Charging GmbH 旗下品牌 Elli 合作，旨在取代 4 年前推出的 e-tron Charging Service。

相关收费标准包含基础费用和充电费用，可在 Basic、Plus、Pro 三种套餐中选择，月费分别为 0 元、7.99 欧元、14.99 欧元，而奥迪方面将支付第一年的部分支出。

IT之家了解到，现有的奥迪纯电车型都将直接转到全新充电服务，依据缴交月费金额不同，每 kWh 电费也有差异。

值得一提的是，月缴 14.99 欧元的 Pro 方案可以用同样价格使用 350kW 快充的 IONITY 与 Audi HPC 高性能充电服务，算是所有充电方案中最便宜的选项。