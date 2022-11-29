国产大飞机 C919 完成 T5 测试并获颁 AEG 评审报告，即将交付运行

IT之家 11 月 29 日消息，据中国民航报报道，11 月 29 日，C919 飞机 T5 测试总结暨颁发 AEG 评审报告活动在中国商飞客服中心举行。T5 测试完成后，包括中国商飞客服中心飞行教员在内的 15 名飞行员取得 C919 飞机型别资质，这也标志着 C919 飞机即将交付运行。

据了解，T5 测试全称为飞行标准化委员会型别等级训练规范测试，是新机型飞机运行符合性评审（即 AEG 评审）过程中的关键工作，也是对型号设计和制造厂家体系的一次综合性检验。新机型的首批驾驶员、飞行教员和局方检查员可在 T5 测试完成后取得型别资质，这对新机型交付运营及后续飞行安全意义重大。此次 C919 飞机 T5 测试历时近 2 个月，共有 5 名局方代表（含 1 名香港特别行政区政府民航处代表）、3 名东方航空飞行员和 2 名中国商飞客服中心飞行员参加。

T5 测试总结后，民航局飞行标准司向中国商飞颁发了《C919 飞机航空器评审报告》（即 AEG 评审报告），给出 C919 飞机的驾驶员资格规范、维修人员资格规范、主最低设备清单、计划维修要求、运行和持续适航文件等各项评审结论。相关结论为国产大飞机搭建了从设计、制造到使用、维修的桥梁，是 C919 飞机投入运行的必要条件。为更好开展 C919 飞机的 AEG 评审工作，自 2016 年起，该项工作便与其适航审定工作同步进行，其中驾驶员资格规范、主最低设备清单、计划维修要求、全机应急撤离演示四个评审项目由民航局与香港特别行政区政府民航处、澳门特别行政区民航局联合开展。

结合本次活动，民航华东地区管理局向中国商飞客服中心颁发了增加 C919 机型的《飞行训练机构合格证》《维修培训机构合格证》。这标志着中国商飞正式具备了为 C919 飞机客户提供完整机型培训服务的能力。

IT之家了解到，11 月 21 日，东航董事会秘书汪健介绍了东航运营国产飞机的情况，称公司是国产 C919 大型客机的首发用户，按目前计划将于年底接收第一架 C919 大型客机，公司也在积极为运行 C919 做各方面准备，预计明年上半年在完成民航局有关规章要求后，投入商业运营。另据航旅圈了解，昨天上午，B-919A 的交付启动会在中国商飞祝桥基地举行，标志着 C919 全球首架交付接收工作正式启动。这也意味着，东航的首架 C919 飞机，已经达到了交付状态。