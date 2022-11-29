中兴远航 40 Pro + 星空版发布：采用独家“梵高纹理光刻技术”，售价 2198 元

IT之家 11 月 29 日消息，中兴今日下午发布了中兴远航 40 Pro + 星空版，采用“印象梵高・星空设计”，售价 2198 元。

中兴远航 40 Pro+ 星空版在升级的星光 AG 玻璃上，采用独家“梵高纹理光刻技术”，配合独有的星钻浮雕工艺，最大程度复刻名作油画的笔触，使手机呈现出独特的艺术气质。

IT之家了解到，其余方面，中兴远航 40 Pro + 星空版与普通版相同，采用 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，支持 60Hz 刷新率与 FHD + 分辨率，搭载天玑 810 处理器，配备 8GB 内存与 256GB 机身存储，内置 4510mAh 电池，支持 66W 快充，以及内存融合技术与 MicroSD（TF）扩展。

影像方面，中兴远航 40 Pro + 星空版前置 1600 万像素（f / 2.0 光圈）摄像头，后置 6400 万像素主摄（f / 1.8 光圈）、500 万像素微距镜头（f / 2.4 光圈）与 200 万像素景深镜头（f / 2.4 光圈）。

IT之家了解到，中兴远航 40 Pro + 星空版配备 Type-C 接口，采用侧面指纹，搭载 MyOS 12.0（基于安卓 S）系统，售价 2198 元，即刻起全网开启预售，12 月 6 日上午 10 点全渠道正式开售。

值得一提的是，努比亚此前也推出了 Z40S Pro 星空典藏版，对类似设计有兴趣的用户可以在两者之间选择。

《4999 元，努比亚 Z40S Pro 星空典藏版正式发布：梵高星空设计 + 专业星空影像》