铁三角推出 AT-LPW50BT RW 黑胶唱机：古典红木纹饰，4880 元

IT之家 11 月 29 日消息，据铁三角官方消息，AT-LPW50BT RW 黑胶唱机今日上市，售价 4880 元。

据官方介绍，这款唱机采用皮带传动系统，可以抵消电机运行的自振动，带来平稳宁静的播放效果，更有助手唱片微细节的呈现；电机搭载速度传感监控模块，可维持转盘转速稳定准确；采用一体压铸铝合金承盘，升级高刚性复合脚钉。铸铝承盘可以降低外部振动干扰，带来平顺稳定的读取平台；新型脚钉更突出对振动的主动分隔，落地触点更大，进一步消除机身机械振动。

此外，这款唱机机身使用红木纹风格饰皮包覆 MDF 复合避振板，厚度提升至 30mm。 红木纹风格饰皮不仅可以保护机身，也改善了机体本身抗振性能。不易产生不良音染，确保唱机中性、清晰富有模拟感的声音基底。MDF 板材在声学设计领域应用历史悠久，具有出色阻尼性、低共振等 优点，广泛应用于高阶音箱、剧院扩声等振动敏感设备。板材厚度增至 30mm，机身强度与读碟稳定性进一步提升。

官方称，这款唱机标配鐵三角 AT-VM95E 双动磁唱头及 AT-HS4 原厂唱头壳，模块化快 拆结构。鐵三角双动磁比传统动磁唱头读取能力更强，拥有出色的通道分离度与低失真，高达 4.0mV 输出电压提供充沛功率。唱头出厂前已完成循轨预调校，无需繁琐的额外调整，通过快拆锁 扣即可快速安装使用。模块化设计既可以通过替换唱头实现不同音色，也便于保养维护