富士推出“多功能三脚架手柄 TG-BT1”， X 系列数码相机适用

IT之家 11 月 29 日消息，富士今天为 X 系列数码相机发布了“多功能三脚架手柄 TG-BT1”，将在今年 12 月推出。

据官方介绍，TG-BT1 是富士胶片 X 系列相机的手柄配件，增强了相机的移动控制性和持握能力，同时增加了三脚架的功能。通过将 TG-BT1 连接到相机上，您可以舒适地进行自拍和低角度拍摄。当用作三脚架时，TG-BT1 可用于从拍摄桌面静态图像照片到集体照片的广泛应用。通过蓝牙将“TG-BT1”与相机配对，将启用遥控拍摄操作，提供更灵活的拍摄体验。

功能介绍：

1）适用于多种拍摄风格

TG-BT1 允许相机角度垂直调整 180 度，水平调整 360 度。通过将 TG-BT1 水平旋转 180 度，它可以用作自拍手柄，这是自拍时的优秀选择。通过将 TG-BT1 垂直旋转 90 度，它可以用作拍摄手柄进行低角度拍摄或视频录制。通过打开三脚架支撑腿，它还可以用作三脚架，这在拍摄集体照或设置定点相机时很有用。

2） 通过蓝牙遥控拍摄操作

通过蓝牙与兼容相机配对，将启用静止图像和视频的遥控拍摄操作。安装电动变焦镜头时，T / W 按钮可用于变焦操作 。

3） 紧凑而坚固的设计

TG-BT1 的高度为 172.3 毫米（支撑腿缩回），重量约为 205 克（不包括电池）。紧凑的尺寸使您可以舒适地保存在小袋子中。它是旅行的理想选择。

TG-BT1 具有耐候性。通过将其与防护性相机和镜头配合使用，您可以享受在恶劣条件下拍摄的乐趣，因此拍摄者可以专注于拍摄创作。

TG-BT1 的最大负载为 1.5 kg（所附加安装的相机和附件的最大组合重量）。它体积小巧，但可以将相机和镜头牢固地固定在某个位置。