真我 GT2 发布 realme UI 4.0 正式版，一周内全量推送

IT之家 11 月 29 日消息，真我 GT2 现已发布 realme UI 4.0 正式版，预计一周内全量推送。

本次更新系统将升级至 realme UI 4.0 正式版，重点新增了水生设计，富有活力的主题色带来全新体验。优化了智能办公与安全隐私，提供多样化息屏显示，界面 UI 带来清晰有秩序的视觉体验，推荐进行更新。

IT之家了解到，realme GT2 搭载高通骁龙 888 处理器，采用三星 E4 材质 120Hz 刷新率屏幕，后置 50MP 的 IMX766 主摄 + 超广角（119°）+2MP 显微镜头，内置 5000mAh 电池，厚 8.6mm，重 194.5g，2599 元起。

更新日志：

水生设计

・新增水生设计主题色，提升视觉舒适度

・新增水生动效，动画融入水生设计理念，风格真实灵动

・新增世界时钟追光技术，基于太阳及月亮方位模拟真实投影效果

・新增主屏幕世界时钟显示不同时区时钟信息

・升级量子动画引擎至 4.0 版本，新增行为判断，可识别复杂手势，优化交互模式

・优化 UI 层级，带来清晰有秩序的视觉体验

・优化动效，模拟真实物理运动轨迹，效果自然连贯

・优化界面响应式布局，适配不同尺寸屏幕，提高视觉阅读舒适度

・优化卡片设计，分类整合信息，提高信息获取速度

・优化字体，排版更协调，增加易读性

・优化系统图标，采用最新色彩体系，更具高辨识度，提升整体质感

・优化系统插画，融汇多元文化，丰富插画内容

高效便捷

・新增智能会议助手，提升会议网络和速记体验，增加通知轻提醒

・新增支持一键入会及智能整理会议纪要，提升办公效率

・新增大文件夹，全新桌面文件夹使用体验，一步打开文件夹内应用，支持滑动翻页

・新增 NFC 高校校园卡，无卡也可畅行校园（支持部分高校）

・新增双击电源键快速展示健康码

・新增媒体播放中心，优化控制中心操作体验

・新增智能日程管理和冲突提醒，合理安排个人时间

・新增支持日历一键导入钉钉日程，一键添加邮件日程

・新增支持日程识别，可通过识屏功能识别当前界面日程并一键导入到日历

・新增截屏编辑支持涂鸦，升级涂鸦画笔

・新增支持桌面添加卡片，提供更多个性化信息展示，丰富桌面可玩性

・升级超级录音至 2.0 版本，增强搜索能力，支持导出图文数据

・优化小布建议卡片，多场景动态推荐应用及服务

无缝互联

・升级跨屏互联至 2.0 版本，支持手机音频通话在 PC 端接听和挂断，两端自由切换

・优化跨屏互联 PC 端手机应用多开能力，支持多任务处理，提升工作效率

・优化手机投屏，支持内容自适应投屏布局，投屏与手机使用互不干扰

个性化

・新增 Omoji 多样素材，支持设置联系人头像，创作更多个性化虚拟形象

・新增时光息屏显示，提供更多息屏个性化风格设置

・优化人像绘影息屏显示，支持多种笔刷及线条颜色

安全隐私

・新增分享图片一键自动打码功能，识别并模糊处理聊天记录中个人信息，保护隐私安全

・新增权限建议，智能推荐权限，提升用机安全

・新增防恶意诱导安装应用功能，支持智能拦截恶意弹窗与广告

・优化私密保险箱，采用先进 AES 全量文件加密方案，增强私密文件安全性

・优化支付场景的安全保护，集成手机盾，支付安全无忧

健康关怀

・新增使用儿童空间浏览器时自动切换为儿童模式，守护儿童健康

・新增儿童空间自动开启护眼模式，保护儿童视力

・新增家庭空间查看家人健康数据，全面守护关爱家人

性能优化

・优化耳返开放性，共建耳返能力生态，便于三方应用接入

游戏体验

・升级 HyperBoost GPA 稳帧技术至 4.0 版本，实现关键场景帧率稳定，平衡性能与功耗