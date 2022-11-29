Snap CEO：明年 2 月份开始员工每周需到公司上班四天

11 月 29 日消息，当地时间周一，美国社交媒体公司 Snap 首席执行官埃文・斯皮格尔 (Evan Spiegel) 在备忘录中通知员工，预计从明年 2 月份开始，他们每周需要回办公室上班四天。

斯皮格尔写道：“我相信，多花点儿时间面对面交流将有助于我们充分发挥潜力。”他说，这意味着全职员工平均每周有四天以上时间在办公室工作，同时某些与工作相关的任务（如与客户会面），也可以算作在办公室时间内。

斯皮格尔继续在备忘录中写道：“尽管我们每个人可能在个人便利方面有所牺牲，但我相信，我们将在集体成功方面收获更多。”

在今年下半年的大部分时间里，Snap 始终在缩减规模，并搁置了部分项目以削减成本。8 月份，该公司解雇了 20% 的员工，并削减了无助于收入增长和推动公司增强现实（AR）技术的项目。随着客户削减广告预算，该公司也未能像预期的那样迅速增加收入。

随着疫情限制的放宽，Snap 是最新一家正式要求员工重返办公室的公司。此前，苹果公司要求员工从 9 月份开始每周上班三天。

推特公司的新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）坚持员工在办公室工作，尽管该公司此前曾告诉员工，他们可以在任何地方“永远远程办公”。华尔街许多最大的银行已经取消了在家办公政策。

对于 Snap 来说，新的复岗政策将适用于全球 30 个办事处的所有员工。同时，该公司也正在为请求远程办公的特例员工制定相关流程。

斯皮格尔说:“我们以这种方式工作了太长时间，我担心我们忘记了面对面交流带来的好处。我相信，新的政策在为我们的团队成员保留灵活性的同时，也将帮助我们加速增长，并实现我们的战略重点，即发展我们的社区，重新加块我们的收入增长，并在 AR 领域领先。”