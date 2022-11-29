全球首列全景观光山地旅游列车：丽江观光火车一期工程顺利通车试运行

IT之家 11 月 29 日消息，据中国中车与中国铁建消息， 11 月 28 日，丽江观光火车一期工程顺利通车试运行，中车株机“量身定制”的全球首列全景观光山地旅游列车穿梭于丽江古城与玉龙雪山之间，一道新的风景线即将与游客见面。

据介绍，丽江观光火车一期工程全长约 20.8 公里，设计时速 70 公里 / 时，串联了白沙古镇、玉水寨、东巴谷、甘海子等主要旅游景区及网红打卡点，是丽江市第一条城市轨道交通线路，也是连接世界文化遗产丽江古城与玉龙雪山 5A 级景区的旅游观光专线。

中国铁建表示，该列车穿行于云南高海拔地区，线路坡度达到 55‰，逼近国内设计规范极限坡度。在建期间，建设团队通过改造施工设备，成功造出牵引力强转弯半径小的专用机型，保障了 4000 个轨道焊缝一次性检测合格率达到 100%，成功解决了国内首个山岭区高海拔长大坡道施工的难题。

此外，该列车将玻璃车窗延伸至列车顶端，使乘客具有仰视观景的视野，同时大曲面车窗还具有 10 档电动可调光功能，玻璃中的变色膜好似变色龙的皮肤，可根据电信号改变分子排布，结合日照光线强弱变换透光率，既能有效防紫外线又能提高乘客观景体验。

▲ 云南广播电视台报道

IT之家了解到，项目正式载客运营后，游客仅需 20 分钟便可从游客集散中心到达玉龙雪山景区，将有效缓解景区既有道路运输能力不足等问题，减少尾气排放，保护玉龙雪山生态环境。