《英雄联盟》设计师：下版本将削弱大乱斗神装“心之钢”

IT之家 11 月 29 日消息，据《英雄联盟》设计师“ExasperatedDan”消息，12.23 版本将削弱心之钢装备，在大乱斗模式中，永久最大生命值加成从 10% 降为 5%。

IT之家了解到，《英雄联盟》在 12.22 版本推出了新装备心之钢，这件装备可让英雄成为“一个高耸于敌人之上、重击对手的巨人”。

装备介绍：

总花费：3200

生命值：800

生命值回复：200%

技能急速：20

合成路线：燃烧宝石 + 晶体护腕 + 巨人腰带

被动 - 庞然吞食：当 650 码内有一名敌方英雄时，会在 3 秒里持续充能一次对英雄的强力攻击。充能攻击会造成 125+6% 额外物理伤害并为你治疗等额生命值，并为你提供相当于 10% 该伤害的最大生命值。对每个目标有 30 秒冷却时间。

神话被动：你每装备一件传说装备，就会获得 1% 额外生命值和 6% 英雄体型。

英雄联盟表示，从 12.22 版本开始，大乱斗模式将进行一些英雄的特定调整，最终目标是减少对造成伤害 / 承伤修正的依赖。《英雄联盟》团队希望极地大乱斗上的英雄能够在允许范围内尽可能多地实现他们的幻想，因此团队希望在伤害方面进行回调，来让某些英雄更加宽容一些。