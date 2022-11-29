尼康复古微单 Z fc 1.30 版本固件发布：改善调用记忆期间自动对焦操作等

IT之家 11 月 29 日消息，据尼康官方消息，尼康今日发布了复古微单 Z fc 的新固件 1.30 版，更新内容如下：

在可以使用 [自定义设定菜单] 中自定义设定 f2 [自定义控制 (拍摄)] 指定的功能中添加了 [保存对焦位置] 和 [重新调用对焦位置]。截至 2022 年 11 月 29 日，以下镜头支持这些选项:

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S

NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

改善了调用记忆期间自动对焦的操作，确保即使在对焦调用进行期间半按快门释放按钮，任何对焦模式下的对焦位置也不会改变。

使用 ML-L7 进行遥控拍摄期间，若 [自定义设定菜单] 中的自定义设定 a1 [AF-C 优先选择] 选为 [释放], 则照相机现会在 [对焦模式] 选为 [AF-C] 的每次拍摄时进行对焦。

有时导致在 [自定义设定菜单] 中自定义设定 f2 [自定义控制 (拍摄)] 的所选设定无法在用户设定模式中按预期正常工作，该问题已得到解决。

官网下载链接：点此前往

尼康 Z fc 的外观致敬传统设计，灵感来自 1982 年发布的经典的尼康 FM2 单反胶片相机，规格与 Z50 一般无二。

该相机带有 1970-80 年代的尼康标志，拥有与 FM2 相似的机身尺寸和机械拨盘（感光度、快门、曝光等）。此外，Z fc 还拥有 1 个圆形目镜、3 个拨盘和机身顶部面板，怀旧感一流。