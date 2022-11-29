微星发布 GM31 无线鼠标：原相 PAW-3311 传感器，轻至 73g

IT之家 11 月 29 日消息，微星今日发布 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT 无线鼠标，为中小手型玩家打造。

据介绍，CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT 系列采用了与其前身 GM41 相同的轻质材料，重量仅为 73g。这款鼠标采用 2.4G 射频无线技术，延迟降低至仅 1 毫秒。续航方面，这款鼠标在满电状态下续航可达 110 个小时。

IT之家了解到，微星 GM31 采用原相 PAW-3311 光学传感器，拥有高达 12000 DPI 和 300 IPS，底部设有 DPI 开关。左右按键是欧姆龙微动，点击寿命超过 6000 万次。此外，这款鼠标支持 MSI CENTER 软件，用户可自定义设置包括：RGB 效果、宏键等。

参数一览：

原相 PAW3311 光学传感器

高达 12000 DPI / 300 IPS

点击寿命超 6000 万次欧姆龙微动

73 克超轻设计

充电 10 分钟可用 7 小时

人体工程学的右手型设计

支持 MSI CENTER 软件自定义 RGB 灯效

附带充电底座、USB 接收器、FriXionFree USB Type-C 转 Type-A 线缆

微星暂未公布 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT 鼠标的售价和上市时间。