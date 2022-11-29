紫光展锐 T820 芯片发布：6nm 工艺八核 CPU，金融级全内置安全方案

IT之家 11 月 29 日消息，紫光展锐今日正式发布系统级安全的高性能 5G SoC 新品 T820，采用八核 CPU 架构，6nm EUV 工艺，金融级全内置安全方案。

性能

紫光展锐 T820 的 CPU 采用 1+3+4 三丛集八核心 CPU 架构，由 1 个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3 个主频为 2.3GHz 的 Arm Cortex-A76 大核以及 4 个主频为 2.1GHz 的 Arm Cortex-A55 组成，支持 3MB 三级缓存。

紫光展锐 T820 搭载 Arm Mali-G57 MC4 GPU，运行频率达到 850MHz。

T820 由 6nm EUV 工艺打造，结合 AI 智能调节技术，使 T820 在部分场景下的功耗，相比紫光展锐第一代 5G 移动平台降低了 40%。同时，T820 支持 LPDDR4X 内存以及 UFS 3.1 闪存。

T820 采用 AI 降噪与 Smart PA 智能功放技术，特别是在不超过扬声器承受能力的前提下，提高了终端的平均音量。基于展锐创新的数字音频技术，可精准抑制环境噪音，为用户提供视听一体化的专业录制效果。配备低功耗语音唤醒系统，将更好地为语音助手类应用赋能。

安全

紫光展锐 T820 采用可信执行环境和独立的硬件加解密引擎，组合成完整的安全解决方案。该方案将金融级 iSE 安全单元集成在 SoC 中，相比外置 SE 方案，更难攻击定位，安全性更高，可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。

同时，与外置 SE 方案相比，T820 的运算能力提升 2 倍，支持视频加密通话等高算力安全需求，国际主流算法，扩展能力更为出色，存储容量提升 20 倍，可同时支持数百个应用。T820 的高度集成化优势，大幅降低了 PCB 设计难度，降低了整机设计和制造成本。

5G 连接

紫光展锐 T820 支持 5G NR TDD+FDD 双载波聚合技术，可实现高达 130MHz 的频谱带宽聚合，大幅提升了通信信号的覆盖能力，从而带来更快的 5G 速度。

T820 支持 4G / 5G 动态频谱共享技术，可最大限度利用既有频谱资源，满足了 5G 共建共享的需求，有效降低网络部署成本。

此外，紫光展锐在 T820 上开发了创新的全场景覆盖增强技术，使小区近点用户的上行速率提升 60%，网络覆盖范围提升超 100%，为多路高清监控、远程运动控制、机器视觉等应用的普及提供了强大的技术支撑。

T820 同时支持 2G 到 5G 多模全网通、Sub-6GHz 全频段、SA / NSA、双卡双 5G 以及 EPS Fall back、VoNR 高清语音视频通话等通信特性。

影像

T820 采用四核 ISP 架构，由紫光展锐第六代 Vivimagic 影像引擎加持，支持亿级像素摄像头、全通路 4K 高清视频录制，结合展锐开发的 AI 算法，实现了 AI 降噪、AI-HDR、AI-Bokeh 景深虚化技术、Face ID 解锁、AI 人脸检测等丰富 AI 影像功能。

T820 的 ISP 处理性能，可支持高达每秒 16 亿像素的超高分辨率拍摄，为用户灵活选择搭配 108MP、64MP、50MP、48MP 等不同分辨率。性能提升的同时，稳定控制功耗和温升。

T820 还支持 14bit RAW 处理，全新“异构图像处理引擎”架构，搭配 XDR 专用夜景多帧、多曝光拍摄能力，恢复更多的暗部细节，获得更高品质的夜景效果。

AI

T820 采用了新一代高能效 NPU+VDSP 架构，垂直优化计算能力，NPU 算力达到 8TOPS，相比上一代提升 67%。

T820 搭配全新的 AI 计算平台，提供软件、硬件、算法一体化的全栈 AI 解决方案，支持对模型权重值和激活值进行低比特量化，包含 4bit 到 8bit、10bit、12bit、16bit 等多种不同精度；支持业界主流训练框架接入；支持先进的权重压缩技术，让 “大模型”在端侧的部署成为可能；支持 200 + 主流神经网络算子，提供便捷的开发接入和调试环境，使用更友好、更智能。

T820 支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别等 AI 应用，助力客户快速构建专属 AI 应用。

显示

T820 采用展锐新一代多核显示架构，支持 120Hz 刷新率全高清 FHD+ 和 60Hz 刷新率 QHD + 分辨率，全通路、全格式 HDR 标准渲染能力，将为用户呈现深邃且富有层次的画质。

T820 多屏显示最高可支持 4K HDR10 + 超清画质，结合 DCI 动态对比度增强，将为用户提供显色自然真实、色彩丰富生动、色域更广的视觉显示效果，极大地提升了用户在高帧率类竞技游戏、5G 超高清视频观影、XR 等视觉沉浸式应用场景上的体验。

T820 采用了可变刷新率 (VRR) 和分辨率智能切换技术，能够使终端的显示刷新率与游戏、影视等内容智能匹配，让用户得到高清流畅使用体验的同时，提高续航能力。