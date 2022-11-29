教你用 PPT 画出动漫形象

原文标题：《摊牌了！PPT 其实是一款绘图软件【国王排名】》

有部很火的番叫《国王排名》，不知道你是否有看过呢？

我很喜欢主人公波吉，于是将他画了出来！像是这样：

到这，相信很多绘画爱好者都可以做到，但是，如果我告诉你它是用 PPT 画出来的，而且不需要任何绘画基础，你相信吗？

今天我们来聊聊 PPT 零基础绘画那些事。

寻找画笔

提起绘画，首先要找到 PPT 中的画笔。

打开形状面板，几经周折后发现了一个名叫自由曲线的工具，它最接近画笔的形态，你只需要按住鼠标，一点点的…… 画，一点点的…… 画

最终！

噢，开个玩笑，自由画笔其实是为大触们量身定制的：

而作为零基础小白，我推荐你用它隔壁这个长相奇特的家伙 —— 任意多边形。

至于难度嘛，真的是有手就行，比如画一张波吉的嘴。

绘画演示

由于你可能没有绘画基础，所以可以先将图片插进来当作背景：

然后选择任意多边形工具，沿着人物的嘴点点点（注意这里的点可以稀疏一点，在接近转角的地方取点即可），最后回到起点，完成！

不太像？别急，灵魂都藏在下面这步操作中。

选中刚才的图形，右键选择编辑顶点，会发现多了几个黑色的点，单击任意一个黑点会出现两条拉杆。

通过移动黑点位置和调节拉杆，可以改变其形态：

将图形的轮廓线与嘴的形状吻合，好像已经完成了

但细看会发现，在黑点位置处线条有明显折痕、不够光滑：此时，可以再次选中黑点，右键，将点的模式改为平滑顶点，并配合调节拉杆，就会平滑很多。

重复上述步骤，可以将身体的其他部位描出来。最后逐个上色后组合在一起，就完成了。

整个过程有点像印着贴纸画画，只要有耐心，就可以做到一模一样。

PPT 鼠绘作品

对了，周末的时候，音律还在B站直播画了一副，也分享给大家看看：

鼠绘作品 @自律的音律

鼠绘作品 @自律的音律

延伸用途

当然，有人会问，这玩意儿对我有何用？我又不用 PPT 画画。

其实，技法都是相通的。当你具备这种自由绘制能力时，无论是工作所需的 PPT 版式库：

还是高大上的科技风发布会：

都可以在 PPT 中轻松画出来，到那时，你还愁 PPT 不够好看吗？

再小的工具，都有存在的意义。而价值的大小，不是取决于软件本身，而是使用软件的那个人！

以上就是此次分享的全部内容，希望你会喜欢

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙