Bullitt 与联发科合作，将于明年一季度推出支持双向卫星通信的手机

IT之家 11 月 29 日消息，随着华为、苹果率先在常规智能手机中支持紧急卫星通信，这一功能的参与者也变得越来越多了。

英国三防手机公司 Bullitt 宣布与联发科合作，将于明年一季度推出支持双向卫星通信的手机。

Bullitt 称， 在过去的 18 个月里，Bullitt 和联发科通力合作，在 Bullitt 设计的下一代 5G 智能手机中测试了卫星通信功能。该测试模拟了与低地球轨道（LEO）卫星的连接，Bullitt 的手机将能够在大约 10 秒内建立连接并通过卫星发送消息。

Bullitt 率先使用联发科的 3GPP NTN 芯片组，还开发了专有软件和服务组件，以提供 OTT 卫星消息服务。

IT之家了解到，Bullitt 的卫星通信手机和 OTT 卫星服务将于 2023 年第一季度商用，并包含免费的卫星 SOS 功能。该设备可提供智能服务，只有在没有蜂窝或 Wi-Fi 连接可用时才会切换到卫星连接。

该服务还将与用户现有的联系人相结合，在使用卫星通信与蜂窝网络上的电话通信时提供无缝体验。

有的小伙伴可能对 Bullitt 这家公司较为陌生。这家公司主打的产品是一些在严酷条件下工作的手机，同时也是 CAT（卡特手机）、路虎三防手机、摩托罗拉三防手机的制造商。