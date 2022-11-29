B站 CEO 陈睿：明年将实现 4 亿月活跃用户

北京时间 11 月 29 日晚间消息，哔哩哔哩（Nasdsaq:BILI；HKEX: 9626）今日发布了截至 9 月 30 日的 2022 年第三季度财报。财报显示，哔哩哔哩第三季度总净营收为 58 亿元（约合 8.145 亿美元），同比增长 11%。净亏损为 17 亿元（约合 2.412 亿美元），同比收窄 36%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净亏损为 18 亿元（约合 2.481 亿美元），而上年同期调整后的净亏损为 16 亿元。

财报发布后，哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿、副董事长兼首席运营官李旎以及 CFO 樊欣等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

摩根大通分析师 Daniel Chen：我的问题有关用户增长。刚刚在简报中管理层提到将用户增长的重心放在 DAU（日活跃用户）上，能否请管理层阐述一下哔哩哔哩未来的用户增长计划？

陈睿：我们以用户增长为中心的策略是在 2019 年提出的，当时我们的 MAU（月活跃用户）在 1.1 亿。之前我们是一直以 MAU 作为衡量用户增长的指标。过去三年，我们从 1.1 亿增长到了本季度的 3.3 亿。过去三年三倍的 MAU 增长证明哔哩哔哩“社区 + 生态”驱动的增长模型是成功的，它也证明了B站能够在保持高质量用户的情况下实现高速增长。从我们今年的工作情况来看，我们觉得B站的 MAU 其实还有不小的提升空间。我们在三季度实现了 25% 的同比增长。按现在的增长模型发展下去，我认为明年 4 亿 MAU 的指标是一定能实现的。

在重视 MAU 增长的同时，从今年（2022 年）开始我们也非常重视 DAU 的增长。相对 MAU，DAU 更能代表用户增长的质量和可持续性，且 DAU 与平台商业变现的价值更加绑定。在我看来，“做大用户数”是一种手段，“做高用户价值”则是我们的目的。MAU 增长的最终结果其实就是 DAU 增长。所以大家可以看到，我们今年非常重视提高 DAU 与 MAU 的比重，DAU 比 MAU 的比例去年是 26%，今年则有所提高，平均下来都有 27%。

今年以来，大家也都知道宏观环境方面出现了非常多的变化和挑战。因此，我们也将收窄亏损作为工作中非常重要的指标之一。在这种状况下，我们在用户增长方面一定会更重视用户增长的质量。相对来说，我们把工作转到以 DAU 为主，一方面有利于提高变现效率与收入，另外一方面这也能减少营销支出，让我们更快地实现盈亏平衡。

我们对 DAU 的增长是非常有信心的，而且我们认为这种增长会更持续、更有利于商业化。在做具体工作的时候，我们也会更加重视 DAU 比 MAU 比率的持续提升，明年我们会争取将比率提升到 30%。

随着工作重心的转移，我们在市场费用方面也会控制得更好。其实自 2002 年以来，公司已经开始控制市场费用了，大家可以看到三季度的市场费用同比下降了 25%。随着我们工作重心的变化，明年（即 2023 年）整体的市场费用会比 2022 年有更大程度的下降。

（持续更新中。。。）