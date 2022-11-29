神舟十五号载人飞船发射升空

IT之家 11 月 29 日消息，北京时间今天 23 时 08 分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号 F 遥十五运载火箭发射神舟十五号载人飞船，神舟十五号携带三名航天员费俊龙、邓清明、张陆前往空间站开启为期 6 个月的飞行任务。

▲ 图自央视新闻，下同

神舟十五号将采用 6.5 小时快速对接模式对接中国空间站，也就是大家明早起床就可以收到对接的消息了。

神舟十五号乘组将在轨时间 6 个月，任务主要目的包括验证空间站支持乘组轮换能力，实现航天员乘组首次在轨轮换。在轨期间将迎来天舟六号和神舟十六号乘组，计划明年 5 月返回东风着陆场。

IT之家了解到，按计划，神舟十五号载人飞船入轨后将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向端口，形成“三舱三船”的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨。

据央视新闻报道，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明介绍，神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要作用。任务期间神舟十五号乘组将重点开展六个方面工作。

一是开展空间站三舱状态长期驻留的验证工作；

二是完成 15 个科学实验机柜解锁、安装和测试，开展空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的 40 余项空间科学实验和技术试验；

三是实施三到四次出舱活动，完成梦天舱扩展泵组和载荷暴露平台设备安装等工作；

四是验证货物气闸舱出舱工作模式，与地面协同完成六次货物出舱任务；

五是开展常态化的平台测试、维护及站务管理工作；

六是开展在轨健康防护锻炼、在轨训练与演练等工作。