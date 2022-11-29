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火狐浏览器 Firefox 107.0.1 版本发布：提高微软 Win11 22H2 兼容性，修复 Bug

2022/11/29 23:32:41 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 29 日消息，火狐浏览器 Firefox 今日迎来 107.0.1 版本更新，带来多项修复改进。

更新日志：

  • 修复了由于反广告拦截器导致在隐私浏览模式或严格 ETP 下可靠访问某些站点的问题（错误 1717806）。

  • 修复了某些用户无法使用颜色管理的问题（错误 1799391）。

  • 修复了某些区域设置菜单中文本重叠的问题（错误 1800379）。

  • 修复了与新的 Windows 11 22H2 建议操作功能不兼容导致复制电话号码链接时挂起的问题（错误 1798098）。

  • 修复了显示警告对话框时无法访问 DevTools UI 的问题（错误 1801840）。

IT之家了解到，火狐浏览器 Firefox 107 大版本更新于 11 月 15 日发布，主要修复了浏览器中的几个安全问题，并改善在 Windows 11 22H2 上的性能，还为 Linux 和 Mac 电脑用户支持了耗电分析，整体改动并不大。

此外，Mozilla 已经向 Beta 频道用户推出了火狐浏览器 Firefox 108 测试版，默认启用 WebMIDI，WebMIDI 是一个 API，旨在为网络浏览器提供 MIDI 支持，让音乐家更容易在网络与音乐中交互。

Firefox 107.0.1点此下载

火狐浏览器 Firefox 107 稳定版发布：增强安全，改善性能

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关键词：Firefox火狐浏览器

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