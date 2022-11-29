联想加入小米、OPPO、vivo 的金标联盟，应用商店即将上线“金标认证”

IT之家 11 月 29 日消息，2021 年 11 月，小米、OPPO、vivo 三大手机厂商联合腾讯、百度、阿里巴巴发起成立了移动智能终端生态联盟（金标联盟），并推出应用“金标认证”。

金标联盟官方今日宣布，联想于日前正式加入金标联盟。加入联盟后，联想软件服务能力能更好对标行业标准，给开发者带来更多的曝光和下载，为用户带来更优质的使用体验。

目前，开发者已经可以通过金标联盟官网，绑定联想账号，申请金标认证。联想应用商店也将陆续开启对通过金标认证应用开发者的扶持策略。联想应用商店金标应用专区及金标应用专属标签即将上线。

IT之家了解到，金标认证服务旨在甄选出在稳定性、兼容性、性能、功耗、安全、隐私等方面均达到行业领先水平的应用，并在小米、OPPO、vivo 等品牌的应用市场中向用户推介。提升应用服务品质，提高用户信任感与认同感。

▲ OPPO 应用商店金标示意

▲ vivo 应用商店金标示意

▲ 小米应用商店金标示意

金标联盟未来规划： 为持续给开发者们提供良好服务，将基于金标 1.0 计划启动金标 2.0 计划

各项标准通过打标回馈问题进优化标准细则，进一步提升标准通过率

新增新型屏、隐私等相关标准

云测进一步提升认证时效，支撑标准迭代相关工程能力落地。

金标认证具体标准：点此查看