蝴蝶键盘集体诉讼案即将尘埃落地，苹果公司计划支付 5000 万美元和解

IT之家 11 月 30 日消息，蝴蝶键盘集体诉讼案在经历了长时间的拉锯之后，终于要尘埃落地了。援引国外科技媒体 Law360 报道，苹果公司计划支付 5000 万美元的和解金，而这项动议已经得到了美国加州联邦法官的初步批准。

IT之家了解到，这 5000 万美元和解金中，有 1360 万美元用于支付律师费用、200 万美元用于支付诉讼费，还有 140 万美元用户支付和解管理费，剩下来的钱会分配给参与集体诉讼的成员。

这起按键最早可以追溯到 2018 年，涵盖了加利福尼亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、密歇根州、新泽西州、纽约州和华盛顿州的客户，他们抱怨苹果公司很清楚 2015 年至 2019 年期间 MacBook Pro 机器使用的键盘机制存在问题。诉讼称，苹果向消费者隐瞒了这一缺陷，以便继续销售这些设备。

苹果在 2015 年和 2016 年在 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro 设备上引入了蝴蝶键盘，声称该键盘提供了卓越的键感和稳定性，同时还允许更薄的设计。蝴蝶键盘推出后不久，客户就发现它们很容易发生故障。

数千用户遇到了重复按键，以及灰尘和其它微粒会进入蝴蝶机制而导致按键失效的问题。这些投诉导致了对蝶形技术的巨大争议，苹果最终在 2018 年 6 月推出了一项键盘维修计划。

该维修计划只覆盖了 MacBook、MacBook Pro 和 MacBook Air 机型四年，而且苹果只是用另一个蝴蝶键盘来替换蝴蝶键盘，所以一些客户出现了重复故障，最终不再被覆盖。诉讼称，由于这个原因，苹果公司的维修计划是不够的。

苹果公司试图对蝴蝶机制进行迭代，使其更加耐用，但经历了三代更迭都没有解决这个问题。苹果不得不用更可靠的剪刀式开关键盘取代蝶形键盘，公司在 2020 年逐步淘汰最后一个蝶形键盘。现在所有的 Mac 都用剪刀式开关机制，不会遇到同样的问题。