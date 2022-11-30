谷歌 Chrome 浏览器 108 正式版发布

IT之家 11 月 30 日消息，自 Chrome 107 浏览器推出以来已经过去了一个多月，今天谷歌推出了 Chrome 108 版本，包含了大量的功能弃用、后端变化和面向开发者的改进。

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在 Chrome 108 中，由于使用率极低，规范编辑者的反馈，以及对当前实现的限制，ImageDecoderInit.premultiplyAlpha 功能将被废弃。navigateEvent.scroll () 函数也将被停用，并由 restorescroll () 取代。同样，navigateEvent.transitionWhile () 函数也被废止了，取而代之的是 intercept ()，因为网络开发者称前者有设计缺陷。

此外，mediaConstraint 中的 googIPv6: false 属性将被废弃并删除，该功能被用来禁用 WebRTC 中的 IPv6，但谷歌不建议再这样做，因为 IPv6 已经是默认的了。同样，window.defaultStatus 和 window.defaultstatus 也被废弃了，原因是指纹担忧、其他浏览器供应商的低采用率，以及它们不会以任何有意义的方式影响浏览器的行为。

开发者试验功能也有几项被弃用，第一个是不允许网络支付 API 在获取清单时绕过 connect-src CSP 策略。禁用这种行为可以实现更好的数据安全。第二个被砍掉的功能是 PaymentInstruments API。由于隐私方面的缺陷和缺乏其他浏览器供应商的采用，其正在被砍掉。同样，“canmakepayment”服务工作者事件中的商家来源细节也被删除，以改善用户隐私。

新功能方面，Chrome 108 通过对“变量”功能的支持，更好地实现了 COLRv1 颜色渐变矢量字体。新版本还有大量的 CSS 变化，其它功能包括：安卓屏幕键盘能够默认调整视觉视口的大小，用于改善隐私的联合凭证管理 API，支持 LayoutNG 中的打印，以及将文件系统访问 API 中 SyncAccessHandle 的异步方法更新为同步。

IT之家了解到，Chrome 108 今天开始陆续推出，Chrome 109 将于 12 月 1 日进入测试频道，随后于 1 月 10 日发布稳定版。