任天堂公布《超级马里奥兄弟大电影》第二部预告，明年 4 月 7 日上映

IT之家 11 月 30 日消息，在今天早上的专题直面会中，任天堂公开了《超级马里奥兄弟大电影》的第二段预告片。

同第一段预告片相比，这次的视频中内容更加丰富，出现了更多来自马里奥宇宙的知名角色，也有多个搞笑的桥段。宫本茂在直面会称，这部电影“几乎已经完成”。

《超级马里奥兄弟大电影》由环球影业与任天堂共同出资制作，由环球影业负责全球发行。

《超级马里奥兄弟》CG 动画电影是任天堂最具知名度的游戏马里奥改编的电影，由任天堂与动画公司 Illumination 联合制作。任天堂公司传奇游戏制作人宫本茂 (Shigeru Miyamoto) 和克里斯・梅勒丹德利 (Chris Meledandri) 将共同担任制片人。此前任天堂已经对外确认在马里奥大电影中，Chris Pratt 扮演马里奥，Anya Taylor-Joy 扮演桃花公主，Charlie Day 扮演路易吉，Jack Black 扮演库霸王，Keegan-Michael Key 扮演奇诺比奥，Seth Rogen 扮演大金刚。

IT之家了解到，《超级马里奥兄弟大电影》将于 2023 年 4 月 7 日上映。