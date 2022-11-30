3699 元起，vivo X90 今日开售：全球首发天玑 9200，支持 120W 双芯闪充

IT之家 11 月 30 日消息，vivo X90 系列于 11 月 22 日发布。其中，vivo X90 将于今日上午 10:00 正式开售，售价 3699 元起。

8GB + 128GB 版本 3699 元

8GB + 256GB 版本 3999 元

12GB + 256GB 版本 4499 元

12GB + 512GB 版本 4999 元

配置方面，vivo X90 首发联发科天玑 9200 处理器，搭载自研 V2 影像芯片与超广域冰原散热系统，内置 4810mAh 电池，支持 120W 双芯闪充，标配 120W 迷你充电器，官方称超快模式下 8 分钟至快可充电至 50%。

IT之家了解到，vivo X90 采用超视网膜护眼屏，全球首发京东方 Q9 发光器件，为蓝钻排列，像素密度达 452ppi，提供华夏红、冰蓝、至黑三款配色。

影像方面，vivo X90 首发 VCS 仿生光谱，配备 50MP VCS IMX866 主摄，搭配 108° 低畸变 12MP 超广角镜头 IMX663，同时首次搭载风光领域的专业功能 —— 蔡司微缩虚化，还有 12MP IMX663 人像镜头，加入蔡司耀斑人像，模拟蔡司电影镜头在逆光场景下的光晕效果。

其他方面，vivo X90 首发搭载 OriginOS 3 系统，配备 mini 小窗、全局小窗、视频纯净小窗和可以一屏三用的分屏加前台小窗，全系预装“Jovi 扫描”、“本地模式”的 Jovi 输入法 Pro。