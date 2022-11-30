看运气，Google Maps for CarPlay 语音搜索功能出现随机故障

IT之家 11 月 30 日消息，为了确保驾驶途中的安全，Google Maps 一直推荐车主通过语音的方式交互。有不少用户近日反馈称 Google Maps for CarPlay 中的语音搜索功能出现随机故障，时灵时不灵，有时候需要多次尝试才能正常工作。

Google Maps 也推出了适用于 Android Auto 和苹果 CarPlay 的版本，是不少车主信赖的导航工具。其语音搜索功能也非常简单，只需说出你想去的地方，在屏幕上选择目的地就可以为你提供最佳的路径导航了。

在国外社区 Reddit 上，有不少用户反馈 Google Maps for CarPlay 语音搜索功能存在诡异故障，这显然并非是孤立事件。用户打开车门首次使用 Google Maps 的语音搜索功能时，时不时的就会遇到问题。主要问题是按下麦克风显示没有激活，有时候用户需要多按几次才能正常工作。

根据网友的反馈也没有发现一定的规律，而不清楚是什么原因导致了这个问题。而且这个问题似乎完全看人品和 Google Maps“心情”，有些用户反馈从未遇到这个问题，而有些用户反馈经常出现这个问题。还有用户反馈这个问题曾一度消失，但近期又重新出现。

IT之家了解到，这个问题似乎还没有修复的办法，谷歌还没有承认这个错误。目前唯一的解决方案就是点击语音搜索的麦克风按钮，等待 1-2 分钟之后再次点击，基本上就可以恢复响应了。