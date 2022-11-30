大众汽车与富士康磋商合作生产 Scout 电动卡车

IT之家 11 月 30 日消息，据报道，大众汽车公司正在与富士康谈判，以生产其即将推出的 Scout Motors 电动卡车和 SUV。

富士康在汽车行业刚刚起步，最近收购了 Lordstown 汽车工厂。然而，该品牌在电子产品制造领域声名显赫，使他们成为初创企业和传统汽车制造商的制造伙伴的一个有吸引力的选择。具路透社报道说，大众汽车可能正在与富士康谈判，让这家代工巨头生产即将到来的 Scout 电动卡车。

关于大众汽车和富士康之间的谈判，目前信息很少，该消息来自《汽车周刊》（一家德国报纸）引用的一个“内部消息来源”。

有一些背景信息使这个消息具有可信度。富士康已经购买了一个汽车制造基地（前面提到的俄亥俄州 Lordstown 工厂），这家台湾地区制造商已经设定了一个雄心勃勃的目标，即到 2025 年占据 5% 的电动车制造市场份额。同样，大众汽车的 Scout 品牌计划从 2026 年开始在美国销售。因此，两者之间的交易可以帮助双方实现其目标。

IT之家了解到，大众汽车几个月前公布了其 Scout Motors 品牌，Scout Motors 网站显示，该品牌专注于越野车领域，与 Rivian、福特和 Jeep 等品牌竞争。据称，Scout Motors 品牌将在美国设计、制造和生产，因为大众汽车试图吸引传统上以美国国内为重点的皮卡市场。