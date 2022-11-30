比伯的《Stay》获 2022 年度歌曲头衔，苹果公布 Apple Music Top100 榜单

IT之家 11 月 30 日消息，苹果公司宣布了 2022 年度苹果音乐奖（Apple Music Awards）TOP 100 榜单，其中年度歌曲由歌手乐洛伊小子（The Kid LAROI）和贾斯汀・比伯（Justin Bieber）在 2021 年发行的《Stay》获得。虽然这首歌曲于 2021 年发布，但是至今仍在 Daily Top 100 榜单上。

IT之家了解到，苹果今年公布的 TOP 100 榜单中，嘻哈歌曲占据了 32 个席位，流行歌曲共有 23 首，R&B / Soul 歌曲为 11 首，拉丁歌曲为 8 首，J-Pop 歌曲为 6 首。

在歌词阅读量（Most Read Lyrics）排行榜上，迪士尼《Encanto》中“We Don't Talk About Bruno”访问次数最多。虽然榜单上大部分歌曲都是英文的，但是在 TOP 100 榜单中有 29 首是非英语的。

健身歌曲（Fitness Songs）榜单中，第一名是英国 DJ 乔尔・科里（Joel Corry）创作的《Head & Heart (feat. MNEK) 》，这首歌曲出现在 53 个国家 / 地区的 Daily Top 100 榜单中，在 12 个国家 / 地区在 TOP 20 之前。