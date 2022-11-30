smart 精灵#1 交付延迟，补偿用户行车记录仪 / 积分

IT之家 11 月 30 日消息，11 月 29 日晚间，smart 中国官博发布 smart 精灵#1 交付相关声明，称因供应链和物流影响，导致部分用户预订的车辆比原预计到店时间有所延迟，公司将提供相应补偿。

官方表示由于近期全国疫情原因给 smart 供应链和物流带来了进一步影响，导致部分用户预订的车辆比原预计到店时间有所延迟。针对部分用户预订车辆的延迟到店情况，官方将提供行车记录仪和积分作为补偿。具体如下：

若您预订的车辆实际到店时间比原预计到店时间延迟 3 周时间以内（含） ，我们将为您免费赠送一台官方行车记录仪；若您预订的车辆实际到店时间比原预计到店时间延迟 3 周时间以上，除免费获赠官方行车记录仪外，从第 4 周首日起至车辆实际到店日止，我们将每天为您提供 1000smat 积分作为补偿。 除上述补偿方案，若由于预计到店时间延迟导致无法享受 2022 年新能源国家补贴，该部分将由我们承担。官方表示，面对当下诸多不确定性和不可控因素，我们将加快生产、物流和交付环节速度。

IT之家了解到，官方还给出了预计可以在 2022 年到店交付的订单，包含:

1.定金支付时间在 2022 年 6 月 6 日-6 月 7 日 22:59 (含) 的 Premium 车型

2.定金支付时间在 8 月 31 日 24:00 (含) 前的 Pro + 车型

3.定金支付时间在 8 月 23 日 24:00 (含) 前的 Pure + 车型

4.车型及定金支付时间符合以下范围，后升级至 BRABUS 性能版车型:

定金支付时间在 2022 年 6 月 6 日-6 月 7 日 22:59 (含) 的 Premium 车型

定金支付时间在 8 月 31 日 24:00 (含) 前的 Pro + 车型

定金支付时间在 8 月 23 日 24:00 (含) 前的 Pure + 车型