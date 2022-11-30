国家邮政局：切实加强邮件快件隐私面单推广应用工作

IT之家 11 月 30 日消息，据国家邮政局网站，为巩固深化邮政快递领域个人信息安全治理专项行动成果，加快邮件快件隐私面单推广应用，全面提升行业信息安全技防水平，保障寄递用户个人信息安全和人民群众切身利益，近日，国家邮政局印发《关于切实加强邮件快件隐私面单推广应用工作的通知》（以下简称《通知》）。

国家邮政局表示，今年 3 月，国家邮政局、公安部、国家互联网信息办公室联合开展邮政快递领域信息安全专项治理行动以来，在全行业全系统共同努力下，邮政快递领域个人信息安全治理取得了显著成果，企业信息安全主体责任进一步夯实，行业信息安全管理水平有效提升。《通知》指出，隐私面单应用是提升行业信息安全保护水平、从源头上阻断不法分子利用寄递用户个人信息实施犯罪的关键技防手段，也是社会公众对行业信息安全治理能力提升的最直观感受。

《通知》强调，要严格监督检查，抓好规范落实。近期，《快递电子运单》国家标准、《寄递用户个人信息保护要求》行业标准以及《寄递服务用户个人信息安全管理规定》等相关标准规范已经或将陆续制定出台，明确了邮件快件隐私面单应用具体标准和要求。各级邮政管理部门要结合实际，主动作为，扎实抓好相关标准规范落实落地，加强信息安全监督检查，跟进了解辖区内企业隐私面单应用情况并及时反馈相关动态。对于工作推进不力的企业，要通过执法检查、责令改正、约谈告诫等各种手段，传导监管压力，督促按照标准规范要求使用隐私面单等用户信息去标识化技术。

《通知》要求，要加强宣传引导，营造良好氛围。各级邮政管理部门要充分利用报纸、网站、公众号等线上线下宣传渠道，开展隐私面单宣传，提升隐私面单社会知晓度，争取公众对隐私面单的支持。要督促指导寄递企业开展隐私面单培训和宣传，强化消费者、商家及末端收派员隐私面单功能应用意识和能力。要加强舆情监测和处置，及时回应社会关切，着力营造推进隐私面单应用的良好氛围。

《通知》还要求各级邮政管理部门要指定专人负责，精心组织，细化措施，全力推动相关工作落实。要强化行政指导，国家局相关直属单位、相关司室要按照隐私面单推进工作任务分工，健全完善隐私面单规章制度，强化技术支撑，做好与电商平台“总对总”数据对接，着力推动解决末端投递不畅等问题，确保年底前实现邮件快件隐私面单应用基本覆盖目标。

IT之家了解到，国家邮政局最新数据显示，邮政快递业隐私面单目前日均使用量超 1.5 亿单。其中，快手、抖音、唯品会等中小电商快件及当当、京东自营件已基本实现隐私面单覆盖，阿里巴巴隐私面单目前日均使用 2500 万件，拼多多隐私面单应用正逐步推进。