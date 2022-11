7499 元起，荣耀 Magic Vs 系列折叠屏手机今日开售

IT之家 11 月 30 日消息,11 月 23 日,荣耀正式发布新一代旗舰折叠屏手机 —— 荣耀 Magic Vs 系列,今日 10 : 08 新机正式开售,售价 7499 元起。

IT之家了解到,荣耀 Magic Vs 系列包括两个版本:荣耀 Magic Vs 及荣耀 Magic Vs 至臻版,荣耀 Magic Vs 提供包括天青色、亮黑色,燃橙色(素皮)等三种配色,8GB+256GB 版 7499 元、 12GB+256GB 版 7999 元、12GB+512GB 版 8999 元;荣耀 Magic Vs 至臻版 16GB+512GB 售价 10888 元,提供凤羽金、亮黑色两种配色版本。

荣耀 Magic Vs 采用全新自研“鲁班 0 齿轮铰链”,榫卯式一体成型工艺,折叠传动可靠性与精密性进一步提高,40 万次折叠不易松动;同时配合全面升级的多种航天级的轻质材料,追求实现极致轻薄。

荣耀 Magic Vs 持续优化电池技术,基于关键铰链技术进步带来的全新结构设计,容纳 5000mAh 超大电池容量,续航水平实现大屏视频播放 12.6 小时、大屏阅读 17.3 小时以及大屏导航 13.1 小时,该机支持 66W 快充。

荣耀 Magic Vs 系列配备黄金比例,高亮护眼的旗舰双屏。支持 1920Hz 的 PWM 高频护眼调光,6.45 英寸 120Hz 外屏高达 1200nit 亮度,7.9 英寸 90Hz 800nit 内屏 2K 的高清分辨率。荣耀 Magic Vs 至臻版搭载 3D 纳米微晶外屏,整机十倍耐摔;低反射 AR 光学膜,内屏更通透。

荣耀 Magic Vs 系列搭载高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰芯,在荣耀 MagicOS 7.0 三大 Turbo X 调优下,流畅性显著提升。GPU Turbo X 智能调度,助力游戏满帧运行;上下分屏场景,流畅依旧。OS Turbo X 基于日常扫码高频场景,实现从信号到相机到弹窗响应全流程优化,扫码更快。环绕式天线扩展技术,配合 LINK Turbo X 网络调优,地下停车场和电梯场景也有稳定的网络表现。

荣耀 Magic Vs 系列配备“两锁一芯”的防护能力,独立安全储存芯片,隐私信息加密储存,暴力拆解也无法解密。手机 U 盾功能通过移动金融技术服务认证,大额交易也安全。

荣耀 Magic Vs 系列搭载 5400 万高像素主摄,5000 万像素超广角镜头,3 倍光学变焦镜头,支持全焦段计算摄影。荣耀 Magic Vs 系列通过 IMAX ENHANCED 认证,搭载对称式双扬声器,支持“DTS:X UItra 技术”音效算法,无论展开或是闭合,可享受沉浸的立体影音体验。

荣耀 Magic Vs 通过系统级能力进化,在高德地图、咪咕视频、优酷视频等等 App 上,实现了每款 App 不同诉求的大屏优化展示,交互体验连续性、交互效率倍增。全新推出的气息唤醒功能,无需唤醒词即可对话语音助手,人机交互更自然,提升用户语音控制体验。同时,荣耀 Magic Vs 支持全新分屏快捷手势和更为自由的分屏方式,让展态内屏交互更为舒适高效,达成 TOP 应用的兼容适配。