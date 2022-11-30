中国信通院：“星火・链网”首个国际超级节点落地马来西亚

IT之家 11 月 30 日消息，据中国信通院消息，2022 中国互联网大会下一代互联网发展与应用论坛于 11 月 17 日在深圳举办。

会上，中国信通院同马来西亚 MYEG 集团签署了“星火・链网”国际超级节点（马来西亚）项目合作协议。该项目的正式签约，标志着“星火・链网”首个国际超级节点正式在马来西亚落地。

IT之家了解到，“星火・链网”是国家区块链新型基础设施，采用“主链 + 子链”的开放式链群架构。其中，超级节点是“星火・链网”的顶层设施，定位于面向业务互通的数据交换网络。

截止目前，“星火・链网”已形成覆盖全国主要区域的 7 大超级节点以及辐射更广泛行业和城市的 29 个骨干节点的规模化基础网络。国际化节点建设方面，厦门、柳州超级节点，以及山东胶州和广州横琴骨干节点等赋能跨境贸易，面向海外提供国际化服务；国际化业务拓展方面，SAP 和西门子等跨国企业相继接入“星火・链网”。

中国信通院表示，“星火・链网”国际超级节点落地马来西亚，是“星火・链网”体系国际化的重要里程碑。国际节点将通过连接 MYEG 的区块链底层协议 Zetrix，落实开发必要的区块链基础设施应用组件，以增强跨境数字基础设施互联和跨链互操作能力，同时借助“星火・链网”的底层技术和公共服务能力，面向东盟国家提供区块链基础服务。